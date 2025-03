Así ha sido la cuarta sesión de preliminares del COAC 2023 en el Falla: Martínez Ares, Bizcocho y Puerto Real saltan a la escena

La cuarta sesión de preliminares del COAC 2023, el Concurso de Carnaval de Cádiz del Gran Teatro Falla, presenció una de las funciones más esperadas. Saldrán a escena 'La ciudad invisible' de Antonio Martínez Ares, la chirigota de Puerto Real 'To me pasa a mí: los desgraciaítos' y la de Bizcocho, 'Los mi alma'. Te lo contamos aquí:

En escena la chirigota de Puerto Real "to me pasa a mi:los desgraciaitos"

Y tras la comparsa, llegamos a la agrupación que pondrá el punto y final a una nueva noche de coplas. En esta ocasión lo hará una chirigota de una localidad que repite esta noche. Chirigota de Puerto Real "no he venío antes porque mi madre no me dejaba"

Popurrí de estos chirigoteros a los que no les ha acompañado la hora