El Sheriff: «Ahora hay que ver lo que traen los demás; esto es una carrera larga»

Juan Manuel Braza Benítez 'El Sheriff' pasaba con su chirigota en la penúltima función de esta clase clasificatoria del COAC 2025. Sobre el debut de su grupo comentaba que «la reacción del público ha sido muy buena, donde queríamos nosotros que saliera la risa ha salido, donde queríamos que saliera el pellizquito del pasodoble. Se ha cantado muy bien, eso de cantar recogidito nos ha venido muy bien también para estar muy centraditos en la música y cantar bien. Y bien, bien, muy satisfecho«.

Con respecto a las expectativas para el Concurso aseguraba que «cada vez que se saca cada año algo se hace con la misma ilusión, con las mismas ganas. Y también, pues, hay que ver lo que traen tus compañeros y todo. Nosotros hemos sacado una chirigota que estábamos contentos porque ahí está la reacción del público y con eso de ahí ya sales muy contento. Ahora hay que ver lo que traen los demás. Esto es una carrera larga«.

El Sheriff habla del Cádiz CF y lo hace también en su repertorio mostrando el escudo del Cádiz que lleva en la suela de la zapatilla la agrupación... «Más para abajo no puede ir. Yo no sé si lo tengo todavía por ahí abajo. Pero esperemos que se quede ahí y que vayamos cada vez más para arriba, ¿no? El escudo del Cádiz siempre presente. Nosotros somos cadistas 100% y lo hacemos siempre con el cariño. El cariño lo llevamos siempre en todos lados. Y este año pues hemos buscado la broma. La llevamos allá a borde del Sevilla también. O el Cádiz.

Y por supuesto con cariño la chirigota tenía presente a Sibón con esa chapa. «Llevamos a nuestro hermano Sibón, que dentro de nada ya está por aquí con nosotros. Porque se operó y ha salido todo bien. Gracias a Dios y ya lo tendremos aquí dentro de nada con nosotros«.

La autoría este año ha recaído en el Sheriff pero ha contado con el apoyo incondicional de todo el grupo. «Hablé con el grupo. Digo, si esto tira para adelante, yo me lo he hecho encima. Pero con el apoyo de ustedes. Si se va a poner las pilas todo el mundo, pues tiramos. Si no, pues descansamos. Que es un año muy bonito también para descansar. Pero dijeron que no«.