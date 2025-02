El poder sanador del Carnaval: «Y no soy de Cádiz»

Una tuitera ha destacado en la red social X, antigua Twitter, el poder sanador que tiene el Carnaval de Cádiz. Está enferma y asegura que las coplas, en concreto las cantadas en estos dos últimos años por la comparsa de Antonio Martínez Ares y la de Jesús Bienvenido, le están dando la vida.

Destaca esta tuitera, llamada Ángela_Paraciclista (@Angela_Do_Do): «Llevo 2 años de COAC vividos desde la cama por enfermedad. Si @ComparsaAres supiese lo q me brindó en el #COAC2024 y @Bienvenido_es supiese lo q me está brindando este, ambos sabrían que son TERAPIA, joder. Y no soy de Cádiz«.

Palabras de ánimo para esta chica y un apunte destacando ese poder sanador de las coplas del Carnaval de Cádiz: «El carnaval sana el alma, espero que te recuperes».