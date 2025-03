Piru: «Creo que es la mejor comparsa que hemos sacado»

Antonio Pérez 'Piru', coautor de 'Y seguimos cantando', valoraba la actuación de su comparsa tras el pase en la última sesión de semifinales: «Ha sido muy redonda, he visto una conexión con el público incluso superior a la que esperábamos».

El homenaje al pasodoble de Arantxa de 'Flamenkito apaleao' tenía su riesgo porque tal vez parte del público más joven no lo haya escuchado: «No sabíamos si iba a conectar porque igual la gente no lo recordaba, pero ha sido precioso».

La suerte está echada: «Creo que merecemos estar en la final, pero también lo merecen otras comparsas. Si pasamos sería justo y si no, también». La competición en comparsas ha sido «muy intensa y bonita»: «Creo que hay seis o siete con nivel y será cuestión de gustos».

Este 2024 ha sido productivo en la modalidad: «Hay comparsas que como aficionado merece la pena escuchar y quizás de los cuatro años que llevamos saliendo sea la competición más ajustada». «También creo que llevamos la mejor comparsa de todo este tiempo, así que espero que haya merecido la pena», afirma.

Habiendo tantas buenas comparsas, ¿se echan de menos aquellas finales con hasta seis agrupaciones por modalidad? «Yo me lo pasaba muy bien con esas finales y te da la oportunidad de disfrutar un día más. El premio no me parece tan importante como el poder disfrutar un día más del teatro».