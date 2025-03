Las que no pierden el tiempo: Cantando en el descuento

COAC 2023 Las que no pierden el tiempo Autor: Antonio José Toledo y Alejandro Rodríguez.

Un viaje en la máquina del tiempo nos trae esta comparsa de Puerto Real. La idea queda bien reflejada en una presentación que este grupo, con alguna que otra carencia, defiende bastante bien.

Primer pasodoble a la reconciliación. Piden estas comparsistas que la sociedad española olvide los odios del pasado y unan las manos. El enfoque fue un poco extraño. El segundo a la identidad de género. La tanda no levanta el nivel.

Cuplé verderón el primero. Ni el satisfayer se quiere acercar a estas comparsistas. A la incontinencia el segundo y vuelve a aparecer el mismo juguete. Tanda regulín. No aciertan. El popurrí cierra una actuación en la que la comparsa no llega a destacar ni por el contenido ni en el apartado musical. Todo por una idea que no dio para mucho más a pesar de las buenas maneras del grupo en un teatro medio vacío. Eso también les pesó.