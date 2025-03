El Peluca se sincera tras el primer premio de 'Los Calaíta': «Este año no he mirado la calidad musical de los componentes»

La chirigota de 'Los Calaíta' ha sido la gran sensación del COAC 2025. El grupo liderado por El Peluca consiguió el ansiado primer premio de la modalidad y se ha convertido en todo un fenómeno de masas durante este carnaval, conquistando a todos los carnavaleros y aficionados al concurso con su peculiar y característico estilo.

Varias semanas después de la finalización del COAC, el grupo sigue realizando actuaciones en diferentes festivales y municipios de toda Andalucía en un año que está siendo inolvidable, sobre todo para el autor, Alex El Peluca, que sigue sin creer que la agrupación consiguiera la victoria en el concurso.

La reflexión del Peluca en una entrevista

El autor gaditano ha concedido recientemente una entrevista a Daniel Fopiani, que dirige el espacio 'Un podcast con acento', donde ha valorado el éxito de la chirigota, afirmando que a día de hoy sigue sin creer todo lo que han conseguido. «Es que tú a mí, a 24 de enero que cantamos nosotros un segundo día de preselección, me dices la palabra primer premio tío… Puff. Yo a día de hoy todavía no me lo creo. Me da apuro decir el primer premio», afirmó.

El Peluca también explicó durante la entrevista que sus compañeros sienten lo mismo y además, reveló un detalle relacionado con el nivel musical del grupo. «Yo siempre lo digo, que este año no he mirado la calidad musical de los componentes», explica Alex.

El autor no pensaba que la chirigota pudiera competir por la victoria en el concurso y por eso, como afirma en la entrevista, ni siquiera valoró el nivel musical de sus compañeros. Un aspecto que, curiosamente, tampoco ha sido especialmente importante, ya que la chirigota ofreció un nivel extraordinario en el concurso que le permitió conseguir el primer premio.