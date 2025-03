¿Qué pasa si le das la letra de la presentación de 'El Gallinero' a la Inteligencia Artificial?

«¿Qué pasa si le das la letra de la presentación, original de @anbagu78, a la IA? Pues que tienes un GALLINERO más sabrosón».

El primer premio en la modalidad de coros en el pasado COAC 2025, 'El Gallinero' está disfrutando de su gran momento en la calle y en las redes sociales.

Y en estas últimas horas ha estado jugando con la Inteligencia Artificial dejando en sus manos la letra de Antonio Bayón.

¿Qué pasa si le das la letra de la presentación, original de @anbagu78, a la IA?



Pues que tienes un GALLINERO más sabrosón 😂🐔😜#ElGallinero #CorodelosEstudiantes pic.twitter.com/UGjAerdeA4 — Coro Los Estudiantes (@EstudiantesCoro) March 4, 2025

El resultado, como apunta la propia agrupación con sentido del humor, es de lo más sabrosón.

LA LETRA

Esta es la letra de la presentación:

«¡GALLINERO!

¡GALLINERO!

¡GALLINERO!

OTRA VEZ VUELVO A TENER

EL PELLIZCO EN LA BARRIGA

OTRA VEZ TE VUELVO A VER

ASÍ LLEVO TODO EL DÍA,

CON LOS NERVIOS A FLOR DE PIEL,

OTRA VEZ, CON LA CARNE DE GALLINA

PORQUE EMPIEZA OTRA FUNCIÓN

PORQUE VUELVO A ESTAR CONTIGO

PORQUE NO HAY NADA MEJOR

QUE SENTIR ESCALOFRÍOS

AL SUBIR CADA ESCALÓN,

¡VA TELÓN!, QUE ME ACERCA AL PARAÍSO

¡ALIGÉRATE, POR DIOS!

QUE HAY UN HUECO ALLÍ DELANTE, ESE ES MI SITIO

PERO TENME AGARRAÍTO

¡QUÉ ME TIRO!, ¡QUÉ ME TIRO!, ¡QUÉ ME TIRO!

¡GALLINERO!

¡GALLINERO!

¡GALLINERO!

YO SOY LA ALEGRÍA, LA GUASA

Y EL CORAZÓN DE ESTE TEATRO

QUE LATE AL COMPÁS DE LAS PALMAS

QUE ESTA GALLINA VA MARCANDO

YO SOY LA QUE HACE TEMBLAR

CADA RINCÓN DEL ESCENARIO

SOY ALMA, DUENDE Y MILAGRO

¡QUE YO SOY CÁDIZ POR CARNAVAL!

JARTIBLE A RABIAR

LA QUE SIEMPRE QUIERE MÁS

LA GALLINA ESCANDALOSA

QUE NUNCA SUPO CALLAR

NO PUEDO AGUANTAR

MIRA, ¡QUÉ BARBARIDAD!

LA QUE FORMA EL GALLINERO

CUANDO SE ARRANCA A CANTAR:

«SOMOS LOS HINCHAPELOTAS...

VIENE A ESTA TIERRA UN BARQUITO...

¡QUÉ BONITO, QUÉ BONITO...!

¡CAI!

¡ESTO SI QUE ES UN PEAZO CORO!

¡SOMOS LAS MOMIAS AGÜETE…!

LA GENTE NO RESPETA NI QUE ESTAMOS EN CARNAVAL

¡OLE, OLE MI CAI, Y LO DIGO A BOCA LLENA...!«

YO SOY PRINCIPIO Y FIN DE CADA VERSO

SOY PILLO, SOY MARÍA, ¡SOY EL PUEBLO!

EL MOTOR, LA EMOCIÓN, EL CALOR, LA PASIÓN,

QUE YO SOY LA VOZ DEL FALLA POR FEBRERO

¡GALLINERO!

¡GALLINERO!

¡GALLINERO!

¡LA QUE ESTÁIS FORMANDO, CHIQUILLO!«