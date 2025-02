Nandi Migueles y la situación actual de los coros: «No nos trata igual el teatro que la calle, en la calle el coro es el rey»

Nandi Migueles acumula más de cuarenta años al pie del cañón en la modalidad de coros. Desde 1984, con 'La vida es sueño' hasta este 2025, en el que la apuesta por 'La desafinada' mantiene la esencia familiar junto a su hija Inés, además de la anexión de dos apoyos como el cantante gaditano Riki Rivera y Sergio Guillén 'El Tomate'.

El coro de los niños es una de las citas más esperadas anualmente en el COAC, y en la presenta edición aspiran a mejorar lo ocurrido en las pasadas con 'Asesinato en el Cádiz exprés' y 'Aquí no se rinde nadie'. Una entrevista a una de los voces más autorizadas del Carnaval en un espacio patrocinado por Bodega Miguel Domecq Entrechuelos.

«Cada vez menos nervioso. Sí tengo esa intranquilidad del primer día, sobre todo, por el estreno. No se puede ensayar aquí y no sabes cuál va a ser la puesta en escena. Por el teatro y por los nervios… ya son 41 años», reconoce Nandi Migueles, que se mostró feliz por poder revindicar el papel de los coros en el COAC. «A los coros le dan poco cariño. La comparsa ha arrastrado con el público de casi todo. Llevo muchos años intentando pensar por qué no conectamos tanto como antes y no encuentro explicación. Tal vez, desde que Juan Carlos Aragón le dio el tirón a la comparsa y se llevó parte del corazón de mucha gente y los coros quedaron en segunda fila. Pero nosotros tenemos nuestro sitio. Un día haremos una final para nosotros solos. En la calle es otra cosa. No nos trata igual el teatro que la calle, en la calle el coro es el rey», sentenciaba.

Aún así, Nandi Migueles, que este año, junto a su hija Inés, cuenta con 'El Tomate' y Riki Rivera en la autoría, se congratula porque, a nivel de concurso, «yo veo bastante bien a los coros. Se han preparado bastante y traen un repertorio actualizado. Los hay de todos los tipos. No se han quedado estancados».

Además, rechazaba la idea de la presunta necesidad que presenta la modalidad de un relevo generacional. «No creo que sea cuestión de estilo. El tango es una música que no se puede desvirtuar». Una serie de declaraciones muy interesantes que pueden disfrutar en el décimo 'Telonazo de la Voz'.

