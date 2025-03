Miguel Moreno: «Se entiende que somos cargantes, pero nunca insultamos»

Los silencios del Teatro Falla pueden compararse a los de la Maestranza. O a los que debía de haber en el coliseo romano cuando el emperador tenía el cuerpo rumboso. Los cuarteteros gladiadores Miguel Moreno, Chico, Figue y Cossi consiguieron en su pase de Cuartos del COAC que después de una copla no se oyera más que un «ohhh» en el patio de butacas. Fue en el remate del primer cuplé, en el que daban un golpe de gladio carnavalero a Merche. «Nos gusta mucho que, además de la risa, sentir ese ohhhh entre el público», confesaba el también autor Miguel Morenocon orgullo.

«En Cádiz saben que somos muy cargantes, pero que no hay maldad, nunca caemos en el insulto», indicaba Moreno, que explicaba que «nunca hemos tenido grandes enfados por el repertorio, por lo general la gente se lo toma bien».

Límites del humor en el Carnaval de Cádiz

Sobre los límites del humor, el cuartetero confiesa que tratan de no dejarse influir más que por su propio criterio. «La calle es uno de nuestros espejos, si una broma funciona con una ilegal, ¿por qué no hacerla en el teatro? Solo nos cortamos por las propias leyes y por lo que entendemos que es de mal gusto».

Si todas las agrupaciones tienen que competir con el resto de grupos de la modalidad, desde hace unos años, el cuarteto de Gago sabe que compite contra ellos mismos, «Intentamos no caer en la autocomplacencia; hay quienes nos dicen que no nos esforcemos tanto, que podemos ganar con menos, pero si al público le gusta lo que hacemos no podemos bajar el nivel».

Precisamente, de lo que llevamos de Concurso, Moreno, echa en falta «más autoexigencia, veo a los autores muy autocomplacientes». Es por eso que cuando le adulan con que está en uno de sus mejores momentos creativos, él sonríe y responde «eso dicen, pero no sé».