El día de mañana es hoy

COAC 2023 El día de mañana Autor: Antonio Bayón y Rubén Cao

Y otra vez el Falla se convierte en un espectáculo de luz y sonido. Explosión de vida de un coro que siempre encuentra en la escena algo nuevo para la sorpresa.

Donde no encontramos la sorpresa es en el tango. Cádiz desde la falseta. Enorme forma para rematarlo. «No hay mejor familia que la que te quiera». Bonita sentencia contra los intolerantes. Era una letra a aquellas personas que no ven adecuado que un niño tenga dos padres o dos madres. El segundo fue una defensa de Cádiz. Que se rían de nosotros las veces que quieran, pero que este rincón no sirva de cachondeo.

Primer cuplé a los mandaos. La leche la sacaron de la vaca que el alehop tiene en la puerta. La sanidad del futuro aparece en el segundo cuplé. Algo mejor este último en una tanda que fue un trámite.

El futuro, una nueva civilización, donde la única ventana es un monitor. Donde se habla sin escribir, cuando en realidad lo que necesitamos es sentirnos piel con piel. La revolución fue un fracaso, quizás nos merecemos lo que nos pasó. Imperó, dicen ellos, esa impresión de vivir a contrarreloj.

Ese fue el popurrí, en el que ellos, anclados en los 90, vienen de nuestro presente. El futuro que ellos representan es el tiempo en el que vivimos y a pesar de tanto pesimismo por la revolución que fracasa, ellos siempre dieron la sensación de estar celebrando. Son las formas de este coro que siempre encuentra en el Carnaval un momento para la alegría, el contenido, el mensaje y para el 'gaditanismo' en el tango.