Los populares también esperan «que el ‘Carnaval’ de junio sea irrepetible»

El Grupo Municipal del Partido Popular (GMPP) en el Ayuntamiento de Cádiz ha mostrado su estupor por el balance positivo que se ha realizado desde la delegación municipal que dirige Lola Cazalilla de la celebración de las fiestas de Carnaval que terminaron el pasado domingo día 12 de junio.

El concejal popular José Manuel Cossi ha señalado al respecto que «al menos coincidimos con ella y también esperamos que el Carnaval de junio —un puro oxímoron por mucho que se empeñen en llamarlo así— sea efectivamente irrepetible . Que no se repita este desastre, que se haga borrón y cuenta nueva y pensemos ya en el Carnaval de 2023 en febrero»,”

El concejal popular ha insistido en la idea de que es «inexplicable que el año que más tiempo han tenido para planificar las actividades y el desarrollo normal de un Carnaval en la calle hayan fallado de esta manera». Cossi se pregunta « ¿qué desastre preveían ellos mismos para decir en su balance que ha salido mejor de lo esperado?; qué menos que dejar pasar este trance y no sacar pecho encima? ¿O es que realmente piensan que no ha dejado a nadie fuera? Pues claro que no han dejado a nadie fuera, si han estado las calles vacías y el Puerto y Jerez con más ocupación hotelera que nosotros, teniendo además las dos localidades más plazas hoteleras que Cádiz».

Los gaditanos y el Carnaval están por encima de este Gobierno

Los populares han sido contundentes a la hora de distinguir entre la actitud de las agrupaciones que sí han estado en la calle y han ido al COAC y la organización que, «como siempre, lleva el sello de la casa, la falta de previsión: desde la falta de carpa —que no fue culpa ni de vecinos ni de medios ni de la oposición, como se demostró al comprobarse que una empresa presentó oferta diez días después de hacerse públicas las protestas vecinales—, hasta la falta de ambigú en el Falla. Y esas faltas de ganas de trabajar y esa improvisación no es una cuestión política, es simplemente flojera. Los gaditanos han estado por encima del Gobierno Local, que ni siquiera fue capaz de mirar eltiempo.es dos días antes del Carrusel de Coros del Paseo como hizo todo Cádiz, y esperaron cinco horas antes para hacer el cambio».

Los populares también desmontaron las excusas de alcalde y Cazalilla respecto al lunes no festivo del que culparon a la oposición ; «ese punto se decidió en el mismo pleno que se aprobó que el Carnaval se celebrara en febrero , y ya han podido comprobar los gaditanos cuándo ha celebrado el Ayuntamiento el Carnaval y lo que le importa a Kichi los acuerdos del Pleno».

Cossi concluyó señalando que «con tanta improvisación y decisiones caprichosas se está perjudicando la imagen del Carnaval de Cádiz y poniendo en riesgo nuestra Fiesta. Espero que hayan entendido que el Carnaval es de Cádiz y por tanto lo conforman y lo deciden los gaditanos, no el alcalde o la concejala, ni la oposición. Toca mirar a febrero, no repetir este desastre y recuperar para 2023 el Carnaval que Cádiz se merece ».