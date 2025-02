El Carnaval más 'chiquito' que nunca

La pasada semana, Cádiz 'disfrutaba' de su 'Carnaval'. El oficial, que este año se desplazó a mayo y junio debido a la pandemia de coronavirus. Por tanto, este domingo tendría que celebrarse el Carnaval chiquito, pero ¿habrá Carnaval chiquito?

Pues las dudas sí que son grandes. La inmensa mayoría de las agrupaciones ilegales no tienen pensado salir este domingo , por múltiples razones: el calor propio del mediodía en temporada casi estival, que ya frenó las ganas de Carnaval en los días anteriores; y el mínimo sentido de hacerlo en estas fechas tan lejanas al febrero tradicional.

Aunque algunos grupos salieron con cuentagotas los anteriores fines de semana, la gran parte de chirigoteros callejeros no han hecho suyo este Carnaval al entender que el cambio de fecha se realizó de forma precipitada (14 de septiembre) y además se antepuso el Concurso del Falla (COAC) a la fiesta tradicional. Han aparecido algunos grupos, especialmente jueves, viernes y sábado, pero sin la totalidad de componentes y con el repertorio de febrero. En escasísimas ocasiones se han escuchado cuplés nuevos.

Este domingo no se espera celebración , aunque no se puede descartar que haya algún grupo cantando por las calles de Cádiz. Porque el Carnaval chiquito sí que es una manifestación espontánea que ha de estar fuera de la programación municipal. Incluso se habla de que algunos saldrán el sábado durante la noche, cuando se puede alargar más su presencia debido a la festividad del domingo. 'A las ricas pijotas', de José Flor, tiene una actuación el sábado así que no descartan mantener su actividad en la calle.

Por si fuera poco, la agenda amanece repleta el 19 de junio. Elecciones andaluzas y procesión del Corpus Christi , que podrá desarrollar su desfile con total normalidad. No obstante, estos no son los verdaderos motivos de que este 2022 el Carnaval chiquito no se celebre. Y es que este año trajo dos Carnavales.

El Carnaval de los jartibles , como también se le conoce, nace en 1987 con la participación de cuatro grupos: ‘Autopista hacía Benalup' de Paco Leal, 'Terror terrorífico en casa del horror horroroso', de Love y compañía, 'Dum, dum, cateto' y 'Los secos de la sociedad'.