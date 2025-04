«Hemos dado un paso más en instrumentación y tipo»

Luis Rivero se ha convertido en uno de los nombres más importantes de la modalidad de coros. Con un estilo propio, basado en el coro-espectáculo, el autor ha conseguido no sólo hacerse un hueco entre los mejores coros del Concurso de Agrupaciones del Gran Teatro Falla, sino que además ha creado escuela con su particular manera de entender el Carnaval.

Pese a las críticas cosechadas en sus primeras participaciones, Rivero se ha mantenido fiel a su apuesta por la música y la interpretación, dando vida a obras que bien podrían protagonizar un musical en los mejores teatros del país.

Este año, Rivero regresa a las tablas del Gran Teatro con una nueva vuelta de tuerca y dando un paso más en lo que se refiere a la instrumentación y el tipo. Con 'Químbara', el autor sacará el máximo provecho a la música cubana, con una idea que tiene como punto de partida 'Tropicana' y sus grandes espectáculos creativos.

¿Le ha costado mucho a un autor tan perfeccionista como usted, llegar a este Concurso?

Pues no, porque empezamos con tiempo suficiente, antes de Navidad. Nos marcamos un calendario para poder parar en Navidad, algo que tuvimos que hacer pero de forma forzosa por el Covid. Eso sí, asumimos que nunca íbamos a estar todos, pero se ha ido cumpliendo con el calendario de ensayos y no hemos llegado mal. Quizás otras veces he llegado peor.

¿Cómo ve la modalidad con tantas bajas?

Se están notando las bajas, sobre todo, por arriba. Que no estén ni Nandi Migueles ni Julio Pardo, se nota. Además, los otros dos favoritos aún no hemos cantado, así que de momento se está notando. Sin embargo, la clase media ha subido. Por ejemplo el coro Tierra y Libertad ha dado un paso más y, sobre todo, me ha agradado mucho la incursión del coro de Barbate. Me ha sorprendido mucho cómo está armonizado y me transmite alegría. La verdad es que Barbate es muy Cádiz. Es un Cádiz pequeño y eso se nota en la forma de cantar y de sentir. Tiene mucho valor los coros que hemos tirado para adelante, aunque también es comprensible a los que han dicho que no. Se entiende.

Mucho se le ha criticado por hacer del coro un espectáculo, y resulta que está creando escuela. ¿Cree que se ha convertido en el precursor de un estilo?

Hombre, eso no me corresponde a mí decirlo. No me lo planteé cuando empecé, la verdad. Cogimos un camino que hemos ido enderezando. Le hemos ido incorporando al repertorio elementos que suman, poniendo la letra y la música siempre en el centro de todo. Sobre todo, hemos incidido en dar movilidad a los componentes, y en eso consiste este estilo.

¿Cree que con este estilo es más vendible la modalidad?

La verdad es que el coro cuenta con elementos que son difíciles de vender, como por ejemplo, el hecho de que cantamos tangos y no pasodobles. Los tangos son menos canción, por su estructura y sus ritmos, por lo que es más difícil de que entre por el oído como lo hace un pasodoble. También el hecho de que la interpretación sea una masa coral, que impone más que emociona. Todo esto quizás sí que es vendible en una batea, pero menos en el Concurso, aunque a mí me encanta el Concurso. De hecho, si no hubiera Concurso, yo no creo que hubiera sacado coros. Por eso, en el Concurso buscamos otros elementos, como es la movilidad de los componentes, que hacen el coro más entretenido y dan agilidad visual. De todas formas, viendo la tendencia de los últimos años, hay que decir que la modalidad goza de muy buena salud y quizás los repertorios que se están interpretando no se valoran de forma justa.

¿Cómo lleva usted esas críticas que hablan de la falta de mensaje de sus agrupaciones?

No sé a qué se refieren cuando dicen que no hay mensaje. Quizás es que no prestan atención o que no escuchan el mensaje que quieren escuchar, pero está claro que todos mis coros dicen algo. El hecho de que haya mucha letra, no quiere decir que sea de calidad. Yo hago Carnaval adaptando la idea al tipo y durante el repertorio desarrollo esa idea. Y utilizo los tangos y cuplés para soltar lo que tengo que soltar.

¿Qué nos vamos a encontrar con 'Químbara?

Pues nos vamos a encontrar con un homenaje a la música cubana, pero no lo que hemos visto hasta este momento en el concurso de música cubana, sino por el temazo de Celia Cruz de esta canción, 'Químbara', que es un himno. Hacemos una presentación bastante espectacular de lo que es la música cubana y del espectáculo de Tropicana. Que por cierto, no pudimos utilizar este nombre porque ya había salido un coro con este nombre, aunque no tiene nada que ver con lo nuestro.

¿Habrá más innovación?

Pues hemos dado un paso más allá tanto en la instrumentación como en el tipo. Todos los componentes tocarán un instrumento y esto ha supuesto un gran esfuerzo, sobre todo, en lo que respecta a los instrumentos de viento. El que toca la trompeta, no es trompetista, por ejemplo. También se ha tenido que hacer un gran trabajo con la percusión. Se va a ver un trabajo en escena grande. También hemos dado un paso atrevido con los tipos, que no nos lo han hecho artesanos sino modistas, son de Maura Revuelta. Y la verdad es que son otra cosa, algo diferente a lo que estamos acostumbrados. Yo me he quedado sorprendido y son muy llamativos.

¿Le gustaría volver a comparsas?

Gustar me gustaría, pero es difícil porque le tengo mucho respeto y además soy muy competitivo. Y ahora mismo no me veo en disposición de competir. No tengo tiempo y además me gustan muchas cosas (risas). Hoy en día la autoría en la modalidad de comparsas es la más fuerte que hay. De hecho, hay personas que se dedican a ello casi semi-profesionalmente. En mi caso, el coro lo hago con Juanma, porque sólo sería incapaz de hacer todo el repertorio y también cuento con la ayuda de mi hermana, sin la que sería imposible sacar el coro. Eso sí, tengo claro que si alguna vez vuelvo a hacer una comparsa, ésta será mixta, formada por hombres y mujeres.