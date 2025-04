Y, por supuesto, que we can do carnaval y we can do todo lo que se nos ponga por delante, pero, que dificilito nos lo ponen muchas veces en este mundo del carnaval, que sigue siendo mayoritariamente masculino. Que las mujeres acudan al concurso aún es noticia. Sí, en 2022. Una agrupación de mujeres sigue causando expectación y digámosles así, un cierto recelo. Aunque nos intenten vender lo contrario, a una agrupación de mujeres se la mira con lupa y con una vara de medir mucho más exigente que al resto. Cuantas veces he escuchado eso de “Están bien pero, ¿quién les escribe?”. Hace varios días presentaba sus credenciales, en las tablas del Gran Teatro Falla, la comparsa de Cádiz, íntegramente femenina, de Marta Ortiz, donde tanto letra, música, integrantes y orquesta, está formada por mujeres, por primera vez en la historia del concurso. Muchos siguen escudándose en que nadie prohíbe que vayan al concurso más voces femeninas, pero nadie puede negar que no es fácil tirarse a la piscina y exponerse a las críticas. Hemos avanzado, ¡por supuesto!, pero es un hecho que se siguen escuchando comentarios como “es que las voces de mujer no suenan a carnaval” o “que pedazo de cachas tiene esa” o se las intenta menospreciar comparándolas con agrupaciones ilegales, como si salir en el carnaval callejero no fuera lo suficientemente meritorio.

El otro día, un comentario por redes, hizo que hoy quisiera aportar mi granito de arena en la reivindicación y la importancia de la mujer en nuestra fiesta grande, donde en un montaje aparecía la foto del Sheriff, con el tipo de su chirigota de este año, donde aparece perfectamente caracterizado de la mítica estatua de la Diosa Gades, comparándola con otra foto, la de la ex concejala de fiestas María Romay, que en la final del concurso de 2018, decidió recrear esta misma figura y fue duramente criticada, mientras que el Sheriff recibió una gran cantidad de felicitaciones. Sí, las comparaciones son odiosas, pero nos sirven para ver la triste realidad.

A pesar de todo, las mujeres continuamos caminando y cada vez más empoderadas, fuertes y libres, dando pequeños pasitos, desde aquellas Molondritas pioneras, de los coros mixtos que lideraba Adela del Moral, de las voces del concurso oficial y de la cantidad de agrupaciones callejeras femeninas que cada año despliegan su arte y poca vergüenza y sobre todo, visibilizan a la mujer. Brindo por todas, las que fueron, son y serán.