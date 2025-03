Hotel y resort Cádi, aquí tiene usté su casa: Gracias al turismo, chirigota a su servicio

COAC 2023 Hotel y resort Cádi, aquí tiene usté su casa Autor: Javi 'El ojo' y Marcos Romero

Gracias al turismo, a su servicio. Así llegaban estos botones a las tablas del Gran Teatro Falla. Una presentación cargante, localista y como en el tipo, dominada por el componente crítico.

La primera letra de pasodoble comienza con una ristra de tópicos con los que estos chirigoteros describen el machismo con el que esta generación se hizo mayor. Buena letra, reconociendo ciertos hábito mientras hemos crecido como sociedad, pero la vez dejando un mensaje claro. Ha de cambiar el cuento. Bien llevado. "Como yo no soy poeta no se explicar lo que es Andalucía". Pero sí sabe el autor y de qué manera, lo que no es nuestra comunidad. Andalucía no es la gente justificando al asesino en la macarena, no es playa 'na má', ni Joaquín contando chistes en la tele, cantaban. Otra buena letra de pasodoble. Gran tanda.

Reforma en el 'piso de abajo' en el primer cuplé. Mejor el segundo. Este fue a la 'hermosa' relación que tiene Froilán con su abuelo el Rey Juan Carlos.

El popurrí es más crítico y burlón en su inicio. Echando horas e intentando vender el alquiler de un 'cuchitrí'. Hasta que la descarga del camión de palomos hace que despegue la pamplina en esta parte. Más miedo que el Subiela a hacerse mayor y Juanmita Bocuñano en modo fantasma como culmen. La chirigota mantiene el nivel de preliminares. Destacó, sobre todo, en las dos piezas de pasodoble, en el segundo cuplé y en la segunda parte del popurrí.