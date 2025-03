El Falla terminó a las 3.05: «Nos vamos, para la gente mayor es muy tarde»

Está siendo un tema muy recurrente. Las sesiones de Cuartos de final, con nueve agrupaciones, y desde el miércoles con una actuación de la cantera en la apertura, están terminando muy tarde y eso está afectando a que el Gran Teatro Falla se vaya vaciando paulatinamente con el paso de las horas.

Al ser días laborales y teniendo en cuenta que mucho público acude desde fuera de Cádiz, los horarios tardíos perjudican a las agrupaciones que cantan al final de la sesión, que se encuentran un teatro más frío de lo deseable.

Y la noche del jueves contó con el atenuante de que los dos últimos grupos eran muy apetecibles, la chirigota de los Molina 'Con la verdad por delante, los sinceros' y la comparsa 'Los peliculeros' del Jona, lo que sin duda propició un mejor ambiente que en días precedentes.

Tras la actuación de la comparsa 'El andalú', quedando aún dos agrupaciones por cantar, varias decenas de aficionados abandonaban el teatro pocos minutos antes de las 2.00 de la mañana. Algunos de ellos, personas mayores. «Me voy no porque no me interese lo que queda, es que a esta hora tengo ya sueño», comentaba María.

«Para la gente joven está muy bien, pero nosotros nos vamos porque para los que tenemos ya una edad es muy tarde. La organización está muy bien y venimos porque nos gusta mucho el carnaval, pero debería empezar antes la sesión», decía Luisa saliendo del teatro con su marido. Empezando la función a las 20:30, habían llegado con algo de margen al teatro porque no querían perderse detalle, por lo que se iban a casa tras seis horas de noche carnavalera.

Tras las críticas de la segunda sesión, en la tercera se pudo comprobar cómo los tiempos de espera entre agrupación y agrupación se acortaron, terminando antes la sesión. Pero en la noche del jueves, la dinámica volvió a ser la misma y la función terminó más tarde que ningún otro día, a las 3.05 de la mañana.