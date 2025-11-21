La edición 2026 de 'El Falla en Sevilla' ya tiene cartel

Trece ediciones de éxito son las que lleva 'El Falla en Sevilla'. Más de 81.000 asistentes a sus ediciones anteriores lo han consolidado como una cita imprescindible para los amantes del Carnaval en la capital hispalense.

El escenario del auditorio FIBES volverá a acoger a algunas de las agrupaciones más destacadas de las que pasarán por el Gran Teatro Falla durante su participación en el COAC 2026. La cita con el público sevillano será los días 6 y 7 de marzo.

Para esta nueva edición, se ha confeccionado un cartel de auténtico lujo, compuesto por comparsas y chirigotas que han cosechado el favor del público y de la crítica en los últimos años. El objetivo: ofrecer seis horas de carnaval de primer nivel en cada una de las funciones programadas.

El cartel

Entre los protagonistas de El Falla en Sevilla 2026 destacan:

- La comparsa de Jesús Bienvenido, «DSAS3».

- La comparsa de Miguel Ángel García Argüez «el Chapa» y Raúl Cabrera, «El Desguace«.

- La chirigota del Yuyu, «Los que van a coger papas».

• La chirigota de Écija, «Nos hemos venío arriba».

• Y la chirigota del Bizcocho, «¡¡¡Sssshhh!!!».

El evento contará además con la participación de Manolo Morera, que pondrá la nota cómica de la noche y Manolo Casal como maestro de ceremonias.