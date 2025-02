«Los que estábamos dentro del teatro no hemos podido escuchar bien la comparsa de Bienvenido por las batucadas de fuera»

La segunda sesión de semifinales del COAC 2025 ha estado marcada por nervios, tensiones, ovaciones, pero también polémica. El Concurso llega a su final y todo el mundo quiere estar muy atento a las letras. Pero el ruido de fuera parece que no dejó escuchar a gran parte del público del Falla.

«Quiero dejar constancia de que por culpa del pasacalles a batucada de la comparsa 'We Can Do Carnaval' los que estábamos dentro del teatro no hemos podido escuchar bien la presentación y el primer pasodoble de Jesús Bienvenido. Me parece una falta de respeto y de compañerismo enorme», reza el 'tweet' de un usuario de esta red social.

El mismo usuario alivia las tensiones: «Que no sirva esto para empañar el gran pase que han hecho y los dos pasodobles que han traído».

Aunque eso sí, no se ha tardado mucho en dar explicaciones. Y ha sido la misma comparsa feminista la que ha lanzado un comunicado a primera hora de la mañana para pedir disculpas.

«Desde nuestra comparsa queremos pedir disculpas si en algún momento hemos causado molestias al interior del teatro a raíz de nuestro pasacalles en el que hemos ido acompañadas de algunos miembros de la batucada».