La boquita cerrá: Dictando coplas

COAC 2023 La boquita cerrá Autor: Juanma Bocuñano y Javi 'El Ojo'

Chirigota basada en la película 'El Dictador'. Muchas pamplinas en una presentación que no llega a funcionar en el teatro. Con esas formas llegaban estos chirigoteros a las tablas del Falla. Quince veces se han casado y quince veces ha ido Remolino a cantarles, cantaban.

Primer pasodoble a la comparsa 'We Can Do'. Con su parte humorística en la primera parte, estos dictadores critican la actitud de muchos comparsistas de renombre después de que la comparsa de Marta Ortiz se colara en la finalísima. En el segundo describen su carnaval. Hackin Quiñones y Carli 'A-ladín' de Subiela. Pamplina de Cádiz para acabar ironizando sobre aquellos que venden sus coplas por dinero.

Primer cuplé a los patrocinios en el Concurso. Ellos aprovechan para vender su opel corsa. Bien tirado. Segundo cuplé que se canta a la misma temática en esta sesión. En el segundo aparece un loro mu chivato. Mejor el primero.

Este autor nunca le pone filtro a sus creaciones y es en el popurrí cuando la chirigota remontó a base de poca vergüenza y algunos golpes que cayeron de forma intermitente en el respetable.