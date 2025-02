Los del otro barrio cargan contra la chirigota negacionista: «Si este teatro te grita, escúchalo y cierra la boca»

El segundo pasodoble de 'Los del otro barrio' ha tenido un claro objetivo. La comparsa de Antonio Pérez 'Piru' y Sergio Guillén Bancalero 'Tomate' no ha dejado pasar el episodio del pasado domingo, cuando 'Abre los ojos', la chirigota negacionista de Katy Balber, recibió el rechazo absoluto por parte del Gran Teatro Falla. Un templo que hay que respetar porque el tiempo encima de sus tablas es «un regalo de Dios» y donde las palabras, «cuando se levanta el telón, pueden llevarte a la gloria o al paredón».

«El pasodoble lo trajo Piru hace cuatro días y lo vimos muy necesario de cantar porque aquí no se puede venir a hacer el mamarracho. Esto cuesta mucho trabajo, esto es un templo para Cádiz y los gaditanos, esto es un altavoz de lo que ver verdaderamente duele. Y es cultura y arte«, ha defendido Tomate a LA VOZ de Cádiz entre bambalinas. »Esto no se puede ensuciar de ninguna manera, trayendo un repertorio sin ensayar y de aquella manera. Y encima enfrentándose al propio público, que hay que tenerle un respeto y es soberano. Si no le gusta y te está diciendo que te vayas del escenario, ten la decencia de decir 'ciérrame el telón porque yo aquí no pinto nada'«, añadió el autor, quien reiteró que el problema no fue el mensaje que dieron sobre las tablas y se mostró indignado por que 'Abre los ojos' se llevara todos los focos de la sesión. »Me da mucho coraje que una agrupación como esa se llevara todo el protagonismo, que al fin y al cabo era lo que querían, y al día siguiente se hablaba más de eso que de la comparsa de mi amigo Jona, que para mí es de las mejores del concurso«, ha reconocido Tomate.

El público del Gran Teatro Falla reclamó que se bajara el telón y cantó durante todo el repertorio para demostrar su repulsa. «Si este teatro te grita, escúchalo y cierra la boca porque así te dice mi pueblo que es la vergüenza tu chirigota.», han cantado 'Los del otro barrio' en referencia a la reacción del respetable ante la actuación negacionista, que pudo terminar el repertorio a duras penas. En esta misma línea, la agrupación de Piru y Tomate han defendido sobre las tablas del teatro que «el público es soberano y dueño y señor de las coplas y si no te compra el discurso, vete a otra parte con tu derrota». «El teatro cantando para dejar sordo tu espanto y darte una clase de carnaval», ha rezado la letra.

Al igual que muchísimos carnavaleros, consideran que 'Abre los ojos' fue una falta de respeto. «Parece que alguna se equivocó por completo y a nuestra tierra, mi gente y tradición vino a faltarle el respeto». Por ello, han recordado que Cádiz le abre las puertas a todos, pero hay que quererla y cuidarla como se merece. «Que aquí le abrimos la puerta al mundo entero y tienes nuestro escenario cada febrero; tan solo pedimos respeto por nuestra pasión y que quieras a esta fiesta tanto como lo hago yo».

Para rematar, han mandado un aviso a navegantes y le han dejado un último mensaje a Katy Balber. «Si tienes pensado volver a nuestra casa, esto no es una amenaza, es palabra de Dios, mi gente nunca olvida por febrero y aquí te estará esperando el gallinero», han advertido. Como no ha podido ser de otra manera, el público del Gran Teatro Falla ha recibido el pasodoble con una ovación cerrada después de la "falta de respeto" sufrida el domingo pasado.