Antonio Pérez 'Piru' en 'El Telonazo': «Yo quiero ganarle a Antonio Martínez Ares»

Charlar con Antonio Pérez 'Piru' debe ser lo más cercano a mantener una conversación sana, compleja e interesante acerca del COAC y de todo lo que lo rodea. En 'El Telonazo de LA VOZ', un espacio patrocinado por Bodega Miguel Domecq Entrechuelos, el letrista de la la comparsa de la Cantera expresó la sensación que el mismo define como «cámara de ecos» y mostró su deseo de compartir una final con Jona.

De hecho, insistió en la idea de no ser uno de los grandes hasta que «llegas a una Final sin merecerlo». Una charla para disfrutar en la que reconoce la necesidad de modificar la fase de preliminares, aborda las estrategias llevadas a cabo por las agrupaciones para afrontar el concurso y no esconde su afán de vencer a Antonio Martínez Ares, uno de los autores más laureados del Carnaval que no está presente este año en el COAC.