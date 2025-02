Antonio Pérez 'Piru': «Pasas de ser una promesa a convertirte en realidad cuando llegas a una Final sin merecerlo»

Desde el otro barrio llega la comparsa de Piru y Tomate, la de la cantera. Lejos queda ya aquella irrupción vibrante con 'Los niños sin nombre', la propuesta dickensiana que se arrimó a la Gran Final aunque se quedara a las puertas. 'La ciudad de Dios', 'Después de Cádiz ni hablar', 'El embrujo de Cádiz' y 'Seguimos cantando' han ido enriqueciendo este curriculum, con dos finales y la sensación de confirmación.

No obstante, el pasado año dejó un sabor agridulce. La comparsa más redonda para sus autores se quedaba sin pelear por los premios. Esto le ha llevado a afrontar este COAC desde un plano más secundario. Su letrista, Antonio Pérez 'Piru', usa constantemente el término prudencia. E introduce el concepto de la 'cámara de ecos' para entender lo que sucede con todas las agrupaciones antes de su estreno. ¿Promesa o realidad? Piru tiene una teoría y no es nada desdeñable.

-Este sábado, buen día, le toca el turno a 'Los del otro barrio' ¿qué piensa antes del estreno?

-Bueno, nos hemos convertido en una comparsa prudente tras el año pasado, por las expectativas que que se generan. Vemos que al final el Concurso te pone en tu sitio, o en un sitio que tú no esperabas. A nosotros nos encantaba 'Y seguimos cantando' y el Concurso nos puso en un lugar diferente al que nosotros considerábamos en un inicio.

-¿Creían que estarían mucho más arriba?

-Al final todo el mundo vive en su cámara de ecos. Los grupos nos cerramos y nos retroalimentamos con la misma opinión, las agrupaciones se retroalimentan de esas opiniones y vivimos en esa cámara de ecos. Nos puso en un sitio, no sé si es el verdadero o no, pero estoy claro que en otro año, otro día, en otro momento, esa comparsa hubiera estado en otro sitio y hubiera tenido un hueco mejor.

Pero había seis comparsas, y si me apuras siete, con las que si hubieras tirado los dados al azar, cualquiera de ellas podría haber acabado entrando en la final.

-¿Y en qué hueco entiende que puede estar 'Los del otro barrio'?

-Para analizar la mía, ahora mismo no tengo la suficiente perspectiva. De momento hay una comparsa que enamora de primeras, que es la de Jesús Bienvenido, y por supuesto la de Jona, que ha dado un golpe. También la de Chapa, que todo lo que hace lo hace bien. Me ha gustado mucho también la de Marta Ortiz, me encanta a nivel musical, a nivel de letras y también a nivel de percusión.

-¿Alguna gran novedad este año?

-En esta ocasión, vamos a arriesgar un poco. Experimentamos más a nivel interpretativo. Vamos a hacer cosas diferentes, es una comparsa que nos gusta mucho y que además tiene mucha personalidad. La comparsa es muy de estilo Tomate. El año pasado quisimos tener reminiscencias de los años 80 y 90, pero nuestro grupo no es como el de 'La Mar de Coplas' o el de Martín de esa época. Tenemos nuestra forma de cantar y hemos vuelto un poco a esa a esa idea.

-Con 'Los niños sin nombre' y 'La Ciudad de Dios' trasladaron al aficionado a Londres y Brasil. Luego tiraron para Cádiz. ¿A qué lugar viajaremos con esta comparsa?

-Tomate es muy de Cádiz. Le gusta tocar muchos estilos musicales, pero siempre sacar el pellizco gaditano. Y utilizar esas melodías que taladran, como él dice mucho. Sabemos que las fórmulas se agotan rápido y por eso hay que cambiar. Si hacemos cosas parecidas un año y otro al final la gente se acaba aburriendo. Y por eso innovamos y exploramos.

-¿Y cree que la comparsa de la cantera es reconocible?

-Sí, muy reconocible. Las melodías de Tomate, el timbre de los niños, incluso yo cuando le he escrito pasodobles a otras agrupaciones, en mis letras, tal y como trato los diferentes temas, también creo que es una visión tanto diferente.

-¿Cómo está siguiendo este Concurso? ¿Qué le parece en cuanto a calidad?

-Tengo la suerte de poder escuchar las comparsas como aficionado. Incluso con las que compito. Este concurso creo que se va a empezar a valorar en cuartos, porque sí hay calidad, pero está muy esparcida. El Concurso es muy largo, y si fuera un poquito más corto seguramente uno notaría que hay mayor calidad.

-¿Sigue siendo una promesa o ya es una realidad?

-Pero ¿eso cómo se sabe? A mí no me corresponde decirlo. Creo que te conviertes en realidad cuando pasas a la Final un año en el que no te los mereces. Ahí es cuando ya eres una realidad. Y a nosotros todavía no nos ha pasado. Ni a nosotros ni a Jona, etc.

-¿Le viene bien o lamenta la ausencia de Martínez Ares?

-Me encantaría que viniera Ares, porque yo quiero ganarle alguna vez (jajaja). Me encanta la forma de hacer esa comparsa: además, tienen una concepción de la competición muy clara en la que ellos saben en qué posición están y lo asumen con mucho compañerismo. Ahora también ha venido Jesús (Bienvenido) que lo ha revolucionado todo. Que salgan siempre, los mejores que salgan.

-¿Alguna sorpresa para este sábado?

-Pues sí, Tenemos 14 pasodobles escritos pero hemos querido además sorprender con uno nuevo, muy fresquito, con algo que ha pasado recientemente en el concurso y que creemos que puede tener ese impacto que queremos.