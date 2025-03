A veces pienso, no siempre. Pero a veces pienso si que se nos reconozca como punteras fuera y dentro no es tan beneficioso como parece. Justo después de la erizada amistades nuevas aparecen, de esas que no tienes ni pajolera idea de dónde han estado para quererte el resto del año, te expones y eso conlleva su crítica, obvio, pero no en pocas ocasiones se basan en una idea imaginaria que han creado de ti, con su correspondiente decepción sobre una imagen irreal de lo que eres y reprochas.

La ley de la ofensa y la demanda como diría mi Paquito. También pasa que decir lo que piensas lleva a que todo aquel o aquella (más aquel al menos por mi parte), hasta mezcle tu calidad como profesional en base a lo que tus principios y los suyos puedan discrepar cuando sacas un repertorio en el que con dos ovarios te posicionas.

A veces quema tanta gente, la masificación, el ruido, y también claro está, el cansancio por la edad. Me pesa que se pierda la esencia de buscar la improvisación y la magia.

Pero por encima de todo me compensa, seguir disfrutando el carnaval como me lo enseñó mi padre, con la única y sana intención de pasarlo bien, de olvidarme de las penas y penurias y disfrutar con mi gente y quien lo sigue entendiendo así, de esquinas, azoteas o casapuertas. Vuelvo un año más, por mí y por él, para intentar seguir dejando el legado de que Cádiz recita desde la libertad y la crítica, y quien lo coja pa él.