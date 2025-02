Álvaro Cervera no pasa por su mejor momento en el banquillo del Cádiz CF.

Del muy importante duelo disputado frente al Elche salimos goleados con tan solo tres tantos encajados. Notable mejoría respecto a citas precedentes, si se tiene en cuenta que en los dos partidos anteriores el saldo de goles recibidos alcanzó la idéntica cifra de cuatro.

Progreso perceptible pero insuficiente, sobre todo al constatar que no nos hallamos en pretemporada, como los datos indicados pudieran hacer pensar, ni siquiera en los albores de la competición, sino que ya hemos cumplimentado 16 jornadas de Liga. Hasta diera la impresión que el grado de consistencia y solidez que muestra el equipo haya sufrido una evolución inversamente proporcional al tiempo transcurrido.

Salvo aislados y efímeros episodios, la marcha del Cádiz CF en este curso ha sido una permanente involución, una progresiva, y a veces grosera, pérdida de la esencia y de los mecanismos que lo catapultaron adonde está y con los que tan grata sensación dejó la campaña anterior.

¿Qué ha podido ocurrir en estos cuatro meses?, ¿por qué la mayoría de los jugadores no parecen los mismos?, ¿por qué el entrenador, otrora de explicación precisa, concisa y transparente, parece hoy un alma en pena, superado por las circunstancias?, ¿ha agotado su discurso?, ¿ya se ha agotado su sistema?, ¿habrá existido un motín en el vestuario, ahíto ya de tanto jugar a que sólo juegue el rival?, ¿por qué, si siempre fue nuestra seña de identidad, ya no sabemos defender y somos tan vulnerables?, ¿por qué no se ha reforzado el equipo con hombres mínimamente contrastados en ataque ni con extremos veloces, si al final los íbamos a necesitar por nuestro estilo de juego?.

¿Qué fue de Garrido?, ¿qué pasó con José Mari?, ¿por qué, aunque solo sea por mera cortesía con los abonados, nunca se emite algo parecido a un parte médico?, ¿cuándo y por qué se perdió la confianza en la columna vertebral del equipo, que empezaba con Fali y terminaba en Negredo?, ¿debemos permanecer agradecidos por los logros conseguidos y no pedir cuentas por el derrumbe manifiesto?, ¿se habrá acabado un ciclo?... ¿Qué está pasando?