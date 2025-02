¿Será capaz el Cádiz de ganar estos cuatro partidos que restan?, ¿será posible que en cuatro jornadas contabilice las mismas victorias que las obtenidas en los 34 duelos precedentes? De suceder así, ¿serán suficientes estos nuevos 12 puntos para obtener la salvación? O, ¿cuántos puntos harían falta para conseguirla? Pero, ¿está nuestro equipo capacitado para tamaña gesta?, ¿posee los mimbres necesarios para ello?, ¿quién marcará los goles que se necesitan para tantos triunfos consecutivos? Dudas y más dudas que envuelven a una confundida, abatida afición, que a golpe de batacazos no sale de su estupefacción y de un estado de progresivo, demoledor escepticismo. Nos podemos agarrar a los consabidos tópicos de que »mientras haya vida hay esperanza», de que «ésta es lo último que se pierde», que «nuestra historia se engrandeció con proezas de permanencias in extremis», de que «hasta que matemáticamente no estemos descendidos…», en definitiva, que somos libres de ampararnos a la creencia ciega de la fe. Aunque entre en contradicción con la frialdad empírica que la experiencia y los indisimulables datos que tan lamentable campaña arroja. Paupérrimas cifras, escuálidas estadísticas, que desbaratan cualquier castillo de ilusiones que quisiéramos crear. Un derrumbe de frágiles expectativas que pueden confirmarse este mismo domingo si no somos capaces de vencer al Getafe. Podemos enredarnos en cuentas, cábalas y en todo tipo de cavilaciones, pero todo depende de una premisa básica: hay que ganar. Y ganar y ganar y seguir ganando. Empresa harto complicada para un equipo que sólo lo ha hecho cuatro veces en casa y ninguna aún a domicilio. La impericia rematadora y la fragilidad puntual en defensa nos han hecho perder muchos partidos, esos en los que la balanza se mantenía nivelada pero que se acababan decantando en nuestra contra. Débil en ambas áreas, mucho debe mejorar el Cádiz en este apartado si quiere aproximarse, al menos, a seguir con alguna opción de permanencia. Sabedora de todo ello, no cabe duda que la afición brindará su incondicional apoyo e intentará llevar en emocionales volandas a unos jugadores que tanto lo necesitan.

