Un Zaragoza recuperado y revitalizado para recibir al Cádiz CF

Recuperado y revitalizado espera el Zaragoza al Cádiz CFel próximo sábado por la noche a las 21.00 horas. Cierto es que llega colista, pero con unas sensaciones muy diferentes a las que tenía hace casi un mes, cuando el equipo aragonés estaba hundido moralmente y prácticamente desahuciado.

Tres victorias consecutivas y un empate sobre la bocina han servido para reactivar al Zaragoza y hacer que su afición sueñe después de un inicio demoledor de la temporada.

Los maños vienen de ganar al Huesca en el derbi aragonés (1-0), al Eibar en Ipurua (1-2) y al Leganés en la capital aragonesa (3-2). A esto se suma la igualada 'in extremis' en su visita a La Rosaleda para jugar ante el Málaga (1-1).

En la Costa del Sol salieron los hombres de Rubén Sellés con Andrada bajo palos; Martín Aguirregabiria, Pablo Insua, Radovanovic y Pomares en la defensa; Keidi Bare y Raúl Guti en el mediocentro; Francho y Valery por las bandas; con Soberón y Kenan Kodro en la delantera.

También jugaron Dani Tasende, Tachi, Toni Moya, Dani Gómez y Marcos Cuenca. Precisamente fue Dani Gómez, con un gol de penalti en el 95', el que niveló la balanza después de un gol de Einar Galilea al inicio de la cita liguera en Málaga.

Lo marca 𝑫𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑵𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰



Lo marca 𝑫𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑵𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰



Lo empata 𝑫𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑵𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰 pic.twitter.com/ojNlOMIaLD — Real Zaragoza (@RealZaragoza) December 8, 2025

En este tiempo únicamente ha sufrido una derrota y fue en la segunda eliminatoria de la Copa del Rey ante el Burgos (0-1). La eliminación llegó en la prórroga durante la cita celebrada en el Ibercaja Estadio.

De menos a mucho más y de más a mucho menos

Con 16 puntos sigue siendo el farolillo rojo de LaLiga Hypermotion, pero a sólo dos puntos de distancia de la zona de permanencia en Segunda. Hace menos de un mes salvarse parecía una utopía con apenas seis puntos conseguidos y seis derrotas consecutivas.

En definitiva, unos números que contrastan con las estadísticas de un Cádiz CF que en los últimos encuentros nada más que ha podido vencer al Córdoba (1-2). Los gaditanos vienen de ser remontados por el líder Racing de Santander en La Tacita de Plata (2-3). De ser líderes a estar situados en la décima posición de la clasificación, a once puntos del primer clasificado y con ocho puntos de ventaja del Zaragoza, actual colista de la tabla clasificatoria.