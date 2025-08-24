El CD Virgili Cádiz convierte su historia en el logotipo oficial de su 50º aniversario

El CD Virgili Cádiz ha dado a conocer el logotipo conmemorativo con el que celebrará durante la temporada 2025-2026 el 50º aniversario de su fundación. La entidad ha apostado por un diseño circular en un único color, donde el número 50 ocupa el lugar central acompañado de distintos símbolos que remiten a la historia del club y a la ciudad de Cádiz.

Uno de los elementos más destacados es 'Tacita de Plata' que ha acompañado al escudo del club desde sus orígenes, integrada en el interior del «0». Esta representación se combina con un sol en el fondo del mismo número, guiño a la luz característica de la ciudad y a las generaciones de jugadores que han pasado por la entidad.

El logotipo utiliza una tipografía de inspiración setentera que enlaza con el año de nacimiento del club, 1975. En los laterales aparecen espigas de trigo, símbolo de los orígenes panaderos del equipo, nacido en el obrador de la céntrica calle Virgili. En la parte inferior del círculo figuran seis estrellas que recuerdan las Copas de España conquistadas en distintas etapas de la trayectoria deportiva del conjunto gaditano.

El emblema acompañará todas las actividades organizadas por el CD Virgili Cádiz a lo largo de la temporada conmemorativa, tanto competiciones deportivas como iniciativas sociales y culturales. También estará presente en el material promocional y en las publicaciones oficiales del club durante todo el año del aniversario.