Los Veteranos del Cádiz CF no faltan a su cita solidaria en Medina Sidonia

Los Veteranos del Cádiz CF no quisieron faltar a su cita con Medina Sidonia en unas fechas tan señalada. Tal y como suele ser habitual a las puertas de cada Navidad en los últimos años, históricos jugadores del club gaditano se dieron cita en la localidad jandeña para prestar su colaboración con una causa benéfica en la que los más pequeños son los protagonistas.

El Partido Benéfico 'Ningún niñ@ sin juguetes' celebró su quinta edición y lo hizo con todos los honores. Fue el pasado y festivo sábado 6 de diciembre al mediodía en el Campo Municipal de Deportes Paco Román (La Corredera). Allí se vieron las caras los Veteranos del Cádiz CF con una Selección Asidonense durante la cita organizada por la Peña Cadista Sector Búlgaro, con la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Medina Aidonia.

Como no podía ser de otra manera, la afluencia de público fue más que notable en un encuentro de veteranos plagado de estrellas amarillas. Allí se dejaron ver por el rectángulo de juego viejas glorias como Moisés Arteaga, Manolo Pérez y Jonathan Sesma, entre otros. Este último es embajador de Sector Búlgaro y está muy vinculado a Medina Sidonia, donde ya dio el pistoletazo de salida al encendido extraordinario del alumbrado de Navidad hace dos años.

Imagen de los Veteranos del Cádiz CF. LA VOZ

El homenaje a un emblema del Cádiz CF

También se dejaron ver por el bello municipio asidonense otros míticos cadistas que, aunque no participaron en el encuentro, sí acudieron a la cita. Entre ellos estaban Juan José 'Sandokán', Hugo Vaca, Jose González y Pepe Mejías. Este último, además, fue homenajeado por su trayectoria en el Cádiz CF, demostrando al mismo tiempo y una vez más su cariño por Medina Sidonia.

Pepe Mejías fue homenajeado en Medina Sidonia. LA VOZ

La jornada lúdico-festiva se completó con la degustación de garbanzos con callos en la que también participaron Tomás González Picardo, presidente de la peña Sector Búlgaro; y José María Bancalero, edil de Deportes del Ayuntamiento de Medina Sidonia, quienes mostraron su apoyo a esta causa altruista.

La selección asidonense no faltó a la cita solidaria. La VOZ

Entre todos colaboraron en una actividad entrañable que se asienta en Medina Sidonia a las puertas de cada Navidad. Un día muy amarillo y con una gran recompensa: que ningún niño asidonense se queda sin su regalo en las fechas venideras.