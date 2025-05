Un último trámite para salvar el honor antes de los dos últimos marrones

A pesar de los ímprobos esfuerzos realizados por el Cádiz CF para no jugarse nada las dos últimas jornadas y así poder jugar libremente el día más llevadero para adelantar las vacaciones, la mala suerte ha querido que sus dos últimos rivales sean dos que siguen manteniendo opciones de ascenso, por lo que los amarillos deberán encadenarse a esos horarios unificados que LaLiga señala para evitar especulaciones con los resultados.

Eso sí, antes de llegar a esa penúltima y última jornada, la muchachada amarilla tiene este domingo un encuentro de mero trámite ante un equipo, el Racing de Ferrol, que ya está en Primera RFEF desde hace dos semanas. Por tanto, los chicos de Gaizka Garitano afrontan un encuentro en el que deben estar obligados a evitar hacer el ridículo ya que le quedan otros dos envites en donde la intensidad y las ganas de ganar correrán a cargo de sus dos respectivos rivales, SD Huesca y Real Oviedo.

Por un lado, el club oscense apura sus opciones de alcanzar los 'play off' de ascenso, que los tiene a cuatro puntos tras caer la semana pasada 3-2 en el Carlos Belmonte de Albacete. Por el otro, el Oviedo, que los tiene prácticamente atados al estar clasificado en quinta posición con siete puntos de distancia respecto al séptimo; no obstante, el once carbayón querrá hacer todo lo posible por conseguir una mejor posición final para tener los empates a favor en el caso de medirse a un contrincante que haya terminado la liga regular por debajo suya. Al cuarto, el Racing, lo tiene a solo un punto; al tercero, el Mirandés, a dos; y al segundo y al primero (ascensos directo), Levante y Elche, a cuatro y cinco respectivamente. Quedan nueve puntos por disputarse.

A todo esto, existe una ley no escrita en este mundo tan mentiroso como es el fútbol que viene a decir los últimos encuentros los puntos suelen caer de la parte del equipo que se está jugando algo, un hecho que. sí es verdad, ha ido tornando a ser mucho más deportivo y valga como ejemplo la permanencia del Cádiz CF en Vitoria gracias al empate de un Espanyol que no se jugaba nada en la casa del Granada.

Los tres primeros puntos que tendrá que lidiar el Cádiz CF son, sobre el papel, los más fáciles de conseguir por el hecho de que el Racing de Ferrol ya está desahuciado. Además, solo una hecatombe de esas que gusta estudiar a los amantes de las estadísticas y los porcentajes que por aquí no lo va a encontrar (aquí sí), podría hacer bajar a un once amarillo que acude a tierras gallegas con el deber de seguir mejorando su clasificación, unido al honor de sumar tres nuevos puntos ante un rival ya descendido.

En la actualidad, el Cádiz CF es el decimocuarto clasificado y podría alcanzar en el caso de sumar los nueve puntos cerca de esa sexta posición que nunca estuvo al alcance en una temporada que no debe acabar como la del año pasado en Almería, donde nada más que les faltó la caja y el bombo a una plantilla que lejos de ser castigada, fue renovada casi que al completo. Y, claro, así han ido las cosas.