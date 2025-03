A Tenerife con Ocampo... y sin de la Rosa

«Brian ha entrenado los dos últimos días y De la Rosa a ver si puede entrenar mañana, veremos si llega para el partido o no». Eran las palabras de Gaizka Garitano, técnico del Cádiz CF, en la rueda de prensa previa al choque contra el CD Tenerife en las que no terminaba ni de confirmar ni de descartar a ambos futbolistas de cara al encuentro. Finalmente, uno sí y otro no. Brian Ocampo entra en la lista para viajar a las Islas Canarias, mientras que el canterano onubense aún tiene alguna molestia y no está disponible para el técnico vasco.

La vuelta de Brian Ocampo permite a Garitano ampliar su abanico de posibilidades en el frente de ataque, que se vio algo mermado en cuanto a opciones en el último encuentro ante el Granada. El principal problema amarillo fue la falta de efectivos que puedan servir como revulsivos en caso de que el partido se ponga cuesta arriba, y por eso la vuelta del uruguayo es una buena noticia para el potencial intervencionismo del técnico vasco del Cádiz CF.

Las bajas amarillas, por lo tanto, son la de José Antonio de la Rosa, Fede San Emeterio por sanción y Bojan Kovacevic debido a su convocatoria con la selección serbia sub21. A diferencia del pasado encuentro, en el que también figuraba un Peter Chikola que no tuvo minutos, del filial tan solo entra Ángel Pérez, que ya es un habitual como tercer guardameta en las listas de Gaizka Garitano.

La lista de convocados del técnico del Cádiz CF, Gaizka Garitano, para medirse al CD Tenerife es la siguiente: David Gil, Joseba Zaldua, Fali, Rubén Alcaraz, Víctor Chust, Rubén Sobrino, Álex Fernández, Roger Martí, Brian Ocampo, José Antonio Caro, Francisco Mwepu, Chris Ramos, Gonzalo Escalante, José Joaquín Matos, Iza Carcelén, Iker Recio, Javi Ontiveros, Carlos Fernández, Óscar Melendo, Moussa Diakité, Ángel Pérez y Mario Climent.