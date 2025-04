Sergio: «Teníamos que haber ganado con estas condiciones, siento vergüenza»

Sergio González no quería excusas que justificaran la inadmisible derrota del Cádiz ante un equipo tres categorías inferior, pero eso no quitaba para recalcar que el césped era una piscina y la práctica del fútbol era casi imposible. Así las cosas, y muy contrariado por una situación que lo deja al filo de la navaja, el entrenador cadista huyendo de justificaciones basaba su análisis del partido en tres cuestiones: felicitar al rival, pedir perdón y recalcar que no se tenía que haber jugado el partido.

«Hay que felicitar a la Arandina, se han adaptado mejor y han competido muy bien», comenzaba a decir un Sergio González que no estaba para muchas preguntas. «Han ganado a un equipo de superior categoría. Siento vergüenza ahora mismo, pido disculpas a la afición del Cádiz y ojalá el domingo les podamos compensar con una victoria ante Osasuna».

Dicho lo cual, Sergio desvelaba que se vieron prácticamente obligados a jugar en un terreno de juego con muchas zonas donde el balón no circulaba en absoluto. «Y luego tengo que decir que el campo no estaba para jugar pero no quiero que ese sea el titular del partido, aunque era impracticable y si me preguntan por eso es porque han visto lo mismo que nosotros. El árbitro ha dicho que se jugaba y el césped estaba fatal, pero repito, lo primero felicitar a la Arandina«.

El entrenador explicaba lo que se vivió momentos antes del comienzo del partido, cuando Fernández Maeso decidió que se jugara el choque. «El árbitro ha probado el campo y bajo nuestra sorpresa ha dicho que se podía jugar. A nosotros no nos ha preguntado, nuestro delegado ha dicho que el colegiado les ha dicho que el balón rodaba y se podía jugar».

En lo futbolístico, lo poco que se puede analizar del encuentro, Sergio lamentaba que su equipo no se adaptó en absoluto a cómo se tenía que jugar el encuentro. «Futbolísticamente hay poco de lo que hablar porque no se podía jugar. Era todas segundas jugadas e intensidad. Nosotros hemos empezado el partido tarde, en el minuto diez perdiendo hemos podido competir. En la segunda parte hemos intentado jugar y competir pero el rival ha sido más efectivo«.

Asimismo, el entrenador catalán dejaba entrever una verdad como un templo. ¿Hubieran jugado en estas condiciones alguno de los grandes de La Liga? «Si hubiera venido otro equipo aquí no se hubiera jugado pero el árbitro ha dicho que se podía jugar. Vosotros sabéis de quién hablo si viene otro equipo, pero al final se ha jugado y punto. Teníamos que haber ganado con estas condiciones, me voy con vergüenza y frustración«.

«La Arandina se ha adaptado mucho mejor que nosotros, con el campo así se han igualado las fuerzas pero no quiero que sea una excusa. No se podía jugar el partido pero se ha jugado y nos han ganado. Nos vamos muy jodidos porque hemos defraudado a mucha gente», explicaba el entrenador casi al borde del lamento más absoluto dejando caer que es la segunda vez que cae eliminado así con el Cádiz tras lo sucedido la pasada temporada.

Y para acabar una pregunta más. ¿Cómo es posible que con Maxi, Negredo, Guardiola y Sobrino, entre otros, el Cádiz no acabara encerrando al rival en el final del partido? «Es una buena pregunta. Era complicado porque ellos eran un frontón. Ha sido culpa de todo el equipo y el entrenador por no acertar con la alineación. Estamos dolidos y poco más que decir», concluía casi huyendo de la sala de prensa del estadio de la Arandina.

