Una sanción ejemplar le dejará sin poder estar en el banquillo de Carranza

Sanción ejemplar en Segunda la que ha visto el entrenador de la AD Ceuta FC, José Juan Romero, que ha sido sancionado con cuatro partidos de suspensión por el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol por su expulsión del pasado domingo en el estadio del Castellón. El técnico gerenense ha recibido dos partidos de castigo por protestar y otros dos por el posterior menosprecio a los colegiados.

Romero fue expulsado con tarjeta roja directa en el minuto 96 después que el colegiado granadino Álvaro Moreno Aragón señalara un polémico penalti de Obeng a Markanich, que significó el empate a tres definitivo tras anotar Suero la pena máxima para los castellonenses.

Según el acta arbitral, Romero fue expulsado por «protestar de forma ostensible, reiterada y realizando gestos en señal de disconformidad con una de mis decisiones».

«Una vez expulsado, mientras se dirigía hacia el túnel de vestuarios se ha dirigido hacia nosotros golpeando su rosto con la palma de la mano extendida en señal de protesta, mientras continuaba formulando observaciones en señal de disconformidad con una de mis decisiones», añadía Álvaro Moreno en el acta.

Así pues, José Juan Romero no podrá sentarse en el banquillo en los próximos compromisos de su equipo en los que tendrá que seguir el juego desde la grada; serán frente al Real Zaragoza en el Alfonso Murube, Cádiz en Carranza, Eibar en Ceuta de nuevo y Albacete en Carlos Belmonte.

Durante este periodo, la dirección técnica del equipo en el banquillo recaerá en su segundo entrenador, Antonio José Sánchez Poveda, que asumirá la responsabilidad de liderar al conjunto caballa desde la banda en estos encuentros.

