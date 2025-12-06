La sanción que debe cumplir Diakité tras su expulsión en Murcia

La desastrosa noche murciana en la que el Cádiz CF cayó eliminado de la Copa del Rey tuvo como colofón final la absurda expulsión de Moussa Diakité. El maliense, que ciertamente había sido fundamental en la reacción amarilla en la segunda mitad, fue protagonista de una tarjeta roja tan innecesaria como insensata y existía la duda de cuantos partidos y, sobre todo, en qué competición debía cumplir la sanción. Una incertidumbre verdaderamente importante para el conjunto cadista, que tiene en el centrocampista africano a uno de los jugadores más decisivos e importantes de la plantilla.

Pero Gaizka Garitano puede respirar aliviado. Moussa Diakité ha sido sancionado con dos encuentros de suspensión por ver la cartulina roja «de manera violenta al margen del juego, no estando en posibilidad de disputar el balón o el juego detenido». Además, la resolución, que se acoge al artículo 130.2 del Código Disciplinario, contempla «una multa accesoria en aplicación del artículo 52». Por lo tanto, el maliense deberá cumplir los dos encuentros en Copa del Rey, y no en la competición liguera.

Dicho de otra forma, Moussa Diakité podrá jugar ante el Racing de Santander el domingo, aunque ya es Gaizka Garitano quien debe decidir si apuesta o no por el maliense. Futbolísticamente, el centrocampista es una pieza clave en la medular, y ante un equipo como el cántabro que posee uno de los arsenales ofensivos más temibles de la categoría es de lógica que un perfil como el del africano permitiría a los amarillos ser más agresivos y tener más presencia. Además, el canterano viene de anotar un auténtico golazo en Córdoba en la victoria cadista en el Nuevo Arcángel.