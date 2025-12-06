Problemas en defensa ante el mejor ataque

Peio Canales, Andrés Martín, Íñigo Vicente, Marco Sangalli, Asier Villalibre, Jeremy Arévalo o Arana son algunos de los nombres ofensivos del Racing de Santander. El cuadro cántabro, que es el máximo goleador del presente campeonato con 37 goles anotados (el Cádiz lleva 14) y que ha marcado en absolutamente todas las jornadas de la competición liguera, cuenta con un arsenal en ataque que lo convierte en un equipo verdaderamente temible. Por ejemplo, si sumamos los tantos anotados de Villalibre (10) y Andrés Martín (6) ya tenemos más goles que todos los celebrados por el conjunto cadista.

Aunque no solo los futbolistas de demarcaciones ofensivas son peligrosos en este Racing de Santander de José Alberto López. Jugadores como Salinas, una de las revelaciones de LALIGA Hypermotion o Gustavo Puerta también son parte de la estructura ofensiva de los cántabros. Y es que el cuadro racinguista basa gran parte de su éxito en el acierto en la portería rival porque, a pesar de estar en segunda posición con los mismos puntos que el líder, el Deportivo de la Coruña, es cierto que su gran vulnerabilidad se encuentra en las labores defensivas: es uno de los equipos que más encaja del campeonato.

Por lo tanto, el Racing de Santander consigue ocultar sus debilidades defensivas con la tremenda dinamita que tiene en ataque. Y ahora visita a un Cádiz que, si bien es verdad que había basado parte de su éxito de la campaña en su fortaleza en la zaga, está dejando muchas dudas en los últimos encuentros y, además, Gaizka Garitano no tiene al gran pilar de la línea defensiva como es Bojan Kovacevic. Dicho de otra forma, a la Tacita de Plata llega el rival más peligroso en ataque y los amarillos deben afrontarlo con serias dudas en la retaguardia y sin el jugador estrella en estas labores.

La buena noticia para Gaizka Garitano es que recupera a Iza Carcelén para el duelo. La duda está ahora en comprobar cómo el técnico vasco va a plantear el choque, ya que en la segunda mitad en el Enrique Roca optó por una defensa de cinco que no sería extraño ver ante el Racing. En ese caso, Caicedo podría ser uno de los centrales que acompañe a Iker Recio, aunque la gran incógnita está en, ya sea defensa de cinco o de cuatro, si va a ser Jorge Moreno o Pelayo Fernández el que entre en el once. El ex del Cartagena y Osasuna parece que cuenta con ventaja, pero el cedido por el Rayo Vallecano ya ha gozado de la confianza del técnico vasco en otros encuentros.