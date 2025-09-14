La primera gran tarde de Suso en el Cádiz CF

Durante toda su carrera como futbolista, Suso ha ejecutado a la perfección en multitud de ocasiones una jugada como la que ayer permitió al Cádiz CF llevarse los tres puntos contra el Eibar. Es su acción favorita, la que mejor domina. Buscar el momento exacto para acomodarse el esférico para su pierna izquierda y golpear, normalmente, al palo largo. Los defensores saben lo que va a hacer, y aún así sufren horrores para frenarlo. Arrillaga también era consciente de los planes del gaditano, y ni por esas pudo evitar el golazo que subiría al marcador en el minuto 61 de partido.

Y eso que el encuentro que estaba disputando Suso no estaba siendo bueno. En el primer tiempo estuvo excesivamente impreciso, no decidió correctamente en un par de acciones ofensivas y, además, protagonizó una pérdida muy peligrosa impropia de un jugador de sus características. Fue de menos a más en el partido y, minutos antes de desatar la locura en el estadio amarillo, ensayaba su jugada predilecta con la que iba a lograr el primer tanto en su cuenta personal de la temporada. En esa ocasión Magunagoitia atrapaba el esférico en dos tiempos. En la siguiente tendría que recogerlo del fondo de la red.

Porque todos conocen y saben de la calidad superlativa del gaditano. Pero en este mundo de resultados, de instantaneidad y de memoria corta el futbolista necesitaba una tarde como la de ayer. Una tarde en la que ser decisivo y ser protagonista. Sumar su primer tanto para que las cifras auspicien su impacto e influencia en el equipo y, al ser sustituido, llevarse para el recuerdo su primera gran ovación de la grada. «Muy bonito, al final son los momentos por los que yo quería venir aquí. Por momentos como este está amortizado el año. Es una sensación diferente aquí en casa y muy contento, a seguir», reconocía el futbolista después del choque en declaraciones a los medios oficiales del club.

Porque Suso está disfrutando de su regreso a la Tacita de Plata y los resultados están acompañando a pesar de las dificultades que entraña la competición. «Creo que hemos sabido sufrir cuando ellos han tenido la pelota. Después nos hemos puesto por delante y al final hemos sufrido más de la cuenta. Víctor ha hecho dos o tres paradas muy buenas que han salvado», explicaba Suso, que al mismo tiempo destacaba la solidez y la madurez del equipo que hasta el momento les ha llevado a no conocer la derrota en el presente campeonato liguero. «El equipo se tiene que meter en estas dinámicas, en las ruedas de competir, de no perder. Cuando te metes ahí, creo que las cosas son más fáciles. A partir de ahí, seguir creciendo como equipo y estar siempre ahí arriba», concluía.

Por su parte, Gaizka Garitano también reflejaba en rueda de prensa la importancia de un futbolista como Suso para una plantilla joven e inexperta. «Es un jugador magnífico con un gran compromiso con el club. El año pasado jugó poco y ahora está cogiendo la forma. Ha hecho un buen partido y es un activo para el equipo al que da poso y experiencia. La gente joven necesita muchas veces que aparezcan jugadores como él«. El gaditano, capitán y líder de este Cádiz, comanda una generación de futbolistas que han devuelto la ilusión a las gradas amarillas y provocan que la ilusión comience a tomar forma notablemente en la parroquia. Queda mucha liga, pero este Cádiz pinta bien.