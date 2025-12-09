El primer aniversario de Gaizka Garitano en el Cádiz CF no llega en el mejor momento

Un año se acaba de cumplir desde que Gaizka Garitano llegara al banquillo del Cádiz CF. Fue el 8 de diciembre de 2024 para ocupar la plaza que había dejado el destituido Paco López, apuesta del club gaditano al empezar la temporada.

Por aquel entonces el entrenador vasco firmó un contrato por temporada y media hasta el 30 de junio de 2026. Todavía, por tanto, le queda media curso.

Nacido en Derio (Vizcaya, 09/07/1975), el que fuese centrocampista de Éibar, Ourense, Real Sociedad o Alavés, posteriormente desarrolló su carrera como entrenador en clubes como Éibar, Valladolid, Deportivo de La Coruña, Athletic y Almería. Ahora está en el Cádiz CF, al que llegó junto a Patxi Ferreira, como segundo entrenador; Julio Hernando, como preparador físico; y José Manuel Santisteban, como entrenador de porteros.

Sus primeros 365 días en La Tacita de Plata se pueden resumir de la siguiente manera:

Estreno victorioso gracias a Chris Ramos

Un gol de penalti de Chris Ramos sobre la bocina hizo que el estreno de Gaizka Garitano con el Cádiz CF fuese victorioso. El equipo doblegó al Albacete Balompié (1-0) y se empezó con buenas sensaciones la etapa del vasco en La Tacita de Plata.

Gaizka Garitano apenas había tenido una semana para preparar el encuentro. El vizcaíno llegó a finales del puente de diciembre y lo hizo tras ser destituido Paco López al caer derrotado el Cádiz CF en Elche (2-1).

Los amarillos estaban en la zona de descenso a la Primera RFEF cuando llegó Gaizka Garitano y con ese triunfo salieron del pozo de la clasificación. «Estamos en descenso y hay que salir de ahí. Es una situación difícil, pero venimos con ilusión y fuerza. Desde el optimismo, desde el trabajo y, sobre todo, desde la unión se pueden conseguir los resultados», señaló en su bienvenida. Y empezó cumpliendo.

Chris Ramos, de penalti, hizo que Gaizka Garitano se estrenara con victoria en el Cádiz CF. ANTONIO VÁZQUEZ

Dos meses y medio sin perder

Gaizka Garitano aterrizó en el Cádiz CF y de inmediato aplicó su 'librillo'. El equipo se hizo fuerte defensivamente e incluso firmó goleadas. A pesar de tres empates en los primeros encuentros, la paciencia dio sus frutos y la escuadra gaditana acumuló diez jornadas sin perder desde mediados del mes de diciembre de 2024 hasta principios del mes de marzo de 2025. Cinco empates y cinco victorias para ser exactos.

Goleadas ante Eldense (1-4) y Cartagena (5-2), y victorias ante rivales de la zona alta como Mirandés (3-1) y Racing de Santander (2-3) ilusionaron al cadismo.

El Cádiz CF reaccionó con la llegada de Gaizka Garitano al banquillo. ANTONIO VÁZQUEZ

Un mercado de invierno eficaz

Cierto es que no hizo el Cádiz CF un gran desembolso en el mercado de invierno, pero lo que llegó y lo que subió Gaizka Garitano al primer equipo dio sus frutos.

Sobresaliente fueron las primeras actuaciones de Mario Climent como jugador del Cádiz CF. El nuevo entrenador no dudó en ponerlo, pese a venir de la Primera RFEF. Como tampoco dudó en dar galones a Moussa Diakité, que venía del filial del Cádiz CF en la Segunda RFEF. Ahí se empezó a afianzar un equipo en el que Bojan Kovacevic siguió cogiendo galones y en el que también recaló Iker Recio. El defensa procedente del Antequera tuvo que adaptarse el pasado ejercicio, pero ahora es un bastión en la defensa.

A eso se unió que salieron de la plantilla jugadores como Glauder, Tomás Alarcón y Kouamé (los dos últimos habían protagonizado un incidente durante la temporada). Menos nombres y más equipo. Aun así había que seguir dando forma al nuevo proyecto, con Juan Cala al frente de la dirección deportiva del Cádiz CF.

Juan Cala, director deportivo del Cádiz CF. NACHO fRADE

Sin Ontiveros no hay fiesta

El mejor momento de Gaizka Garitano en su primera temporada en el Cádiz CF coincidió con un Javi Ontiveros a su máximo rendimiento. El futbolista malagueño, que había dejado con vida al Cádiz CF de Paco López, tenía los galones de un equipo que incluso llegó a soñar, aunque fuese tímidamente, con algo más.

Sin embargo, la lesión de Ontiveros, que hoy por hoy sigue renqueante, lastró el potencial de un Cádiz CF que se tuvo que conformar con la permanencia y terminar la temporada como buenamente pudo. Sin su estrella el Cádiz CF se desfondó.

Javi Ontiveros fue la temporada pasada el faro del Cádiz CF. ANTONIO VÁZQUEZ

Tenerife entierra las opciones

Si hubo un encuentro en el que el Cádiz CF pudo engancharse al sueño del 'play off' fue en el Heliodoro Rodríguez López ante el Tenerife. Sin embargo, Álvaro Cervera se cruzó en el camino de su ex equipo y aquella derrota (2-1) sentenció las opciones positivas de un Cádiz CF. Subir de nuevo a Primera pasaba a ser una auténtica utopía. Hubo vértigo para llegar a las alturas. Sobre todo porque después le tocó sufrir una mala racha.

Ya por aquel entonces no estaba Ontiveros a su mejor nivel. La lesión había aparecido y, aunque jugaba, el futbolista andaluz ya no era el mismo.

El Cádiz CF salió derrotado en su visita a Santa Cruz de Tenerife. ARABA PRESS

Desaliñado final de temporada

El Cádiz CF de Gaizka Garitano llegó al final de la temporada pidiendo la hora. No había ilusión, el clima que se respiraba era desolador y lo que tocaba era pensar en la nueva temporada. El bochorno sufrido en Ferrol desató la ira del cadismo ante el Huesca. Ni el 4-0 pudo evitar la monumental pitada y el tremendo cabreo.

Entonces no era Gaizka Garitano el objeto de las críticas. El presidente Manuel Vizcaíno, el vicepresidente Rafael Contreras y muchos de los jugadores estaban en el disparadero. Fin de ciclo para muchos. No para el míster y su cuerpo técnico.

Cádiz - Huesca al final de la temporada pasada. ANTONIO VÁZQUEZ

Un nuevo proyecto

Llegó el verano y tocaba la hora de recomponer el plantel después de un curso devastador y muy desilusionante. Gaizka Garitano tenía una temporada más de contrato y continuó. Así se empezó a planificar un nuevo curso con Juan Cala desde la dirección deportiva.

Una plantilla que se empezó a construir en enero, pero que ahora tenía que seguir creciendo. Adiós a muchos jugadores de la vieja guardia, apuesta por mucha juventud y también inexperiencia. Un nuevo proyecto para el que había que tener mucha paciencia. Sobre todo porque no se cerró el plantel hasta el último segundo. Eso sí, con Suso como principal estrella.

Suso aterrizó el pasado verano como el gran reclamo de este Cádiz CF. NACHO FRADE

Un inicio de curso inmejorable

No esperaba el Cádiz CF empezar tan bien el nuevo ejercicio. Tal fue así que permaneció invicto durante las siete primeras jornadas de LaLiga Hypermotion e incluso el Cádiz CF fue líder.

Ya avisaba Gaizka Garitano semana sí semana también que el equipo estaba en proceso de construcción. También apuntaba que había mejores equipos y que había que ir con pies de plomo.

La victoria en el derbi de La Rosaleda (0-1) ilusionó a un cadismo que se sentía fortalecido con nuevas caras como las de Víctor Aznar o Iuri Tabatadze, entre otros, más la aportación de los veteranos. Algo parecía cambiar.

El Cádiz CF ganó el derbi al Málaga en La Rosaleda (0-1) e ilusionó al cadismo. ARABA PRESS

Dudas y silbidos

Pero llegaron las vacas flacas y empezó a sonar los silbidos y a presentarse las dudas. El Cádiz CF entró en recesión y poco a poco fue bajando peldaños. Primero perdió el liderato, luego el 'play off' de ascenso y la falta de gol fue alarmante. El proyecto empezaba a cuestionarse, eliminación copera en Murcia incluida.

Por primera vez desde su llegada, el público ponía en cuestión la continuidad de Gaizka Garitano. Eso sí, el míster siempre fue respaldado por el presidente del Cádiz CF.

El Cádiz CF ha ido de más a menos durante la temporada. NACHO FRADE

Un primer aniversario gris

Llegados a este punto, el Cádiz CF está en un momento de la temporada en el que no tiene claro a qué aspirar. Así es porque el ascenso directo se escapa tras caer 2-3 ante el Racing de Santander en uno de los mejores encuentros de la etapa de Gaizka Garitano en el Cádiz CF.

El Cádiz CF perdió, remontada incluida, frente al Racing de Santander (2-3). ANTONIO VÁZQUEZ

El equipo gaditano ahora es décimo y, aunque el 'play off' de ascenso está a un punto y hay una distancia considerable sobre la zona de descenso a la Primera RFEF (seis puntos), los amarillos están en tierra de nadie.

A Gaizka Garitano le toca ahora luchar frente a la adversidad cuando cumple su primer aniversario en el Cádiz CF. Un primer año que no llega en su mejor momento.