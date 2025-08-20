El presentador José Yélamo aprovecha sus vacaciones para ver al Cádiz CF en Carranza

«Aunque reciben a cambio, todo un calvario de decepciones, de amarillo se pintan la cara, amarillos son sus corazones». Bajo las conocidas letras del pasodoble de Manolito Santander y la familia Peperoni, el presentador gaditano José Yélamo publicó un post en Instagram para dar fe de que aprovechó sus vacaciones para no perderse el primer partido en casa de su equipo, el Cádiz CF.

El reconocido comunicador de La Sexta acudió al estadio Carranza en compañía de su familia tal y como se aprecia en la imagen que subió a su cuenta personal.

Yélamo también ha aprovechado sus vacaciones para acudir al concierto del grupo madrileño Taburete, del que es cantante Wily Bárcenas y con el que no dudó en fotografiarse tras su actuación dejando claro que las ideas políticas de su padre no deben estar reñidas con la amistad.

Más temas:

Cádiz CF