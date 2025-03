El posible once del Cádiz ante el Racing de Ferrol

Cuando algo te funciona, mejor no tocarlo. Ese es el lema con el que Paco López afronta el duelo del Cádiz CF ante el Racing de Ferrol. Una nueva victoria sería la confirmación de la tendencia positiva de los amarillos, que vencieron convenciendo en Castalia en lo que todos esperan que sea un antes y un después en la temporada. Por eso, todo parece indicar que el técnico valenciano no va a tocar el once confeccionado el pasado lunes en tierras castellonenses y lo pondrá en liza ante los de Cristóbal Parralo.

El Cádiz presenta las bajas de Iván Alejo, Carlos Fernández, Óscar Melendo y Roger Martí. La buena noticia la pone Javier Ontiveros, que está disponible para Paco López. Además, Rominigue Kouamé volvió a ejercitarse con el grupo, aunque su participación ante el Racing de Ferrol está prácticamente descartada. El conjunto amarillo no ha publicado una lista de convocados oficial, por lo que está por ver qué canteranos podrían tener presencia en el encuentro.

Portería

David Gil defenderá una jornada más la meta amarilla. A pesar de no tener un trabajo demasiado exigente en Castalia, el getafense aportó seguridad y sobriedad al equipo. Además, estuvo a punto de repeler el penalti local.

Defensa

Iza Carcelén repetirá en el lateral derecho y José Joaquín Matos en el izquierdo. El utrerano completó un buen partido ante el Castellón y Paco López volverá a confiar en su figura. En el eje de la zaga, el algecireño Glauder acompañará al valenciano Víctor Chust.

Centro del campo

Fali continuará en su papel de bisagra entre el centro del campo y la línea defensiva. Fue el mejor en Castellón y el equipo ha encontrado el equilibrio gracias a su aportación. Por otro lado, Gonzalo Escalante y Rubén Alcaraz, ambos protagonistas en la primera victoria amarilla con una asistencia y un tanto respectivamente, repetirán en el once de Paco López.

Delanteros

Por último, en el frente de ataque aparecerá una vez más Brian Ocampo por la izquierda, el jugador que atesora más calidad de la plantilla. Rubén Sobrino ocupará el costado diestro, mientras que Chris Ramos, tras anotar un doblete, será la máxima referencia ofensiva del Cádiz CF ante el Racing de Ferrol.

