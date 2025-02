Los primeros ingredientes de la receta de Pellegrino: cosas sencillas y potenciar «lo bueno de Sergio»

Maurcio Pellegrino ha comenzado a hacer su guiso en el Cádiz. Para ello tiene ingredientes que le gustan, algunos los debe potenciar de sabor y otros no los tiene y espera que lleguen en los próximos días. Pero lo que deja claro el nuevo cocinero cadista es que con lo que hay se puede hacer un buen caldo, cocina de aprovechamiento que se llama. Y es que Pellegrino es un cocinero que espera sacar partido de un frigorífico con alimentos interesantes.

El entrenador se ha encontrado con un vestuario receptivo, solo faltaría. «La predisposición ha sido excelente tanto de la plantilla como de todos los jugadores. Hemos trabajado muy bien, me ha sorprendido la actitud que han mostrado en estos entrenamientos. Hemos comprimido muchos aspectos, tratando de hacer cosas muy sencillas y las cosas bien que hacían con Sergio que hay que cuidar, a la vez que darle nuestra impronta. Necesitamos hacer muchas cosas bien este domingo para sacar el partido adelante«.

El nuevo técnico argentino deja claro que el Cádiz no es tan malo como parece, a tenor de los resulados. «El equipo está capacitado para competir los 90 minutos. Los fallos tiene que ver más con las prisas y la situación clasificatoria. Uno encadena acciones que no son positivas si la cosa no va bien. El otro día el equipo iba 1-2 con el Valencia y tuvo opciones de empatar. Ante el Granada y el Alavés son detalles que castigan mucho al equipo y todo se ve con otro color«.

Una de las teclas que está tocando Pellegrino es el apartado mental, sabiendo que sus jugadores deben espabilar lo antes posible. «El aspecto anímico y emocional tiene que ver con mejorar en lo futbolístico. Si tengo bien preparado el partido voy a saber lo que tengo que hacer. La Liga es muy fuerte y hay grandes equipos que están cerca nuestra y nos habla de lo difícil que es sacar ventajas y los detalles que te pueden dar puntos a favor. Me ha gusto mucho lo que he visto esto días, veo un equipo vivo«.

En cuanto al sistema, el entrenador no se casa con nadie. Se muestra como un técnico flexible que puede jugar de una u otra manera. «Siempre he buscado un punto medio entre lo que los jugadores me pueden dar y lo que quiero yo. Presión, organización ofensiva, agresividad con cuestiones que siempre me han caracterizado. Hemos tenido en muchos equipos rasgos diferentes, he dirigido a equipos más dominadores, otros eran más contraatacadores y otros tantos con juego directo. Cuantos más aspectos manejemos mucho mejor. Este equipo tiene cosas para mejorar y lo puede hacer«.

¿Qué espera de su equipo de cara al partido ante el Athletic? «Quiero que los jugadores respeten el plan de juego hasta el final. El equipo tiene corazón y capacidad para competir a este nivel. Cosas que el equipo tiene. Estamos en una situación de privilegio. El Cádiz tiene que ser un equipo equilibrado, jugar al ritmo de la ansiedad te hace perder capacidades que uno tiene. Hay que tratar en todos los aspectos del juego ser un equipo con soluciones y capacidad para resolverlas«, dice en un tono muy pausado y sabiendo lo que dice en cada momento.

