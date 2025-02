De un parón feliz a otro con mala cara

Dos puntos de quince. Malo. Sin embargo, y esto dice mucho de cómo está la cosa en la liga española, el Cádiz sigue navegando con tranquilidad en la zona media de la tabla. Los de Sergio son decimoterceros de la clasificación y aunque han bajado algunos que otros puestos en las últimas cinco jornadas, sus buenos números conseguidos al comienzo de curso le hacen ver las cosas con cierto optimismo a pesar de la preocupante dinámica que ha cogido una vez que la competición volvió a activarse justo después del primer parón por selecciones que la temporada acogió.

Eso sí, las sensaciones no son las mismas. Ni parecidas siquiera. Partiendo de la base que, como todo el cadismo puede recordar, el conjunto de Sergio González se fue al primer parón por compromisos internacionales clasificado en la sexta posición y con siete puntos. Y claro, el debate no se hizo esperar. Es lo que tiene ver al equipo de todos anclado en una plaza de puestos europeos y con muchos días sin fútbol. La victoria ante el Villarreal, con uno menos, hizo que el personal se viniera arriba y no eran pocas las charlas entre aficionados en donde no apareciera la palabra Europa. De tanto decirla tuvo que llegar de nuevo la competición para que, partido a partido, el viejo continente desapareciera de las conversaciones con la misma rapidez que se presentó.

El caso es que, quitando algunos ramalazos de buen fútbol ante el Barcelona, Betis o Villarreal, el conjunto que entrena Sergio González parece haber apostado este año por la austeridad en su juego. Realmente, y quitando aquel encuentro frente al otro submarino en casa, el aficionado crítico debe estar aburriéndose una barbaridad este año en Carranza, escenario en el que los gaditanos han amasado no pocos puntos.

Abrió el telón en casa frente al recién ascendido Alavés. Un gol tempranero de San Emeterio bastó para doblegar a un más que débil conjunto vasco. La siguiente fecha fue la primera salida al campo del Barcelona, donde los amarillos rozaron puntuar después de desperdiciar alguna que otra ocasión y aguantar las tablas hasta el minuto 82 en el que marcó Pedri.

De nuevo en casa, se empató ante el Almería tras un error defensivo en cadena que costó la victoria en el minuto 95. Sin necesidad de salir de Cádiz, lo mejor vivido este año fue el siguiente encuentro en Carranza ante un Villarreal que se quedó con uno menos en la primera parte y al que Machis y Chris Ramos no tuvieron clemencia para sumar tres puntos más, los más celebrados en La Laguna en lo que va de curso.

Así llegaba el Cádiz al parón liguero y la parroquia local, no era para menos, lo festejó a lo grande. La imagen del equipo esta siendo muy seria e incluso esos siete puntos bien podrían haber sido más si no se encaja ese gol ante el Almería y hubiera habido algo más de suerte en el Olímpico de Barcelona.

Pero lo peor estaba por llegar. El cate entrada fue en San Mamés, donde el equipo ni se presentó. 3-0 y una imagen lamentable que fue limpiada a la semana siguiente en el Benito Villamarín con un buen partido, si bien los de Sergio fueron de más a menos y de no ser por Ledesma se hubiera perdido en los últimos minutos. La visita del Rayo Vallecano entre semana culminó con un aburrido empate sin goles entre dos equipos que parecían haberlo pactado. Sería la última vez que el Cádiz puntuase antes del parón al que se ha llegado. El invento del Metropolitano, con cinco defensas, no salió pese a comenzar bien y el Girona, con un jugador más, se llevó la victoria.

En resumen, el Cádiz ha cambiado su rostro de un parón a otro. De la alegría y la sosiego del primero se ha pasado a una lógica preocupación.

