Ocampo, de la sonrisa sobrada al banquillo castigado

La montaña rusa en la que lleva instalado desde el pasado verano Brian Ocampo sigue su caminar una semana más, aunque ahora se encuentre parada y a la espera de echar a andar de nuevo. Desde su llegada al Cádiz CF, la trayectoria del uruguayo ha sido una constante peregrinación por los rincones más sórdidos que un futbolista puede experimentar en su frustración. En su recorrido ha visto cómo ha pasado de jugar en un equipo de Primera División a hacerlo ahora en Segunda y dada su falta de continuidad también dejó de ser llamado por su selección.

Ocampo, para colmo, se topó de bruces con una lesión que ya traía pero que dio la cara en España y tras un encuentro con los amarillos ante el FC Barcelona, lo que no hizo más que abrir una senda a la desilusión, a la que se unió un año después el descenso de categoría. Entre medias, siempre sus mensajes de nostalgia dirigidos a su anterior club, el Nacional de Montevideo, irritaba a una afición gaditana que nunca le ha podido considerar uno de los suyos.

De la lesión salió, pero no de su letargo, que continuó sembrando con su continua añoranza por regresar a su país aun teniendo contrato, y de los mejores, con el club gaditano, que por su parte nunca ha podido lograr una venta de un jugador que le costó dos millones de euros en agosto del 22.

Sin duda, las dos últimas campañas, tanto en el plano colectivo como en el personal, han sido más que decepcionantes. Tanto grada como equipo sentían el desgaste del descenso -primero- y de la fea vuelta a Segunda -después- y eso no hizo otra cosa que provocar un estado de crispación por el que tantos aficionados como futbolistas y dirigentes coincidían en pensar que lo mejor era cortar de raíz y empezar de cero. Y eso han hecho Garitano y Cala, que han visto que Ocampo ha seguido por varias razones a pesar de comenzar la pretemporada con la etiqueta de transferible.

Sin embargo, ni ofertas llegaban ni regalos querían hacerse con un extremo al que nadie le niega su potencial, ese que contrasta con su indolencia y desesperanza. El verano llegó y Garitano, a sabiendas de que igual debía contar en su plantilla con el charrúa dado que pocos equipos iban a pagar por él lo que se pedía, lo empezó a meter en los distintos bolos que se jugaron en los que, de vez en cuando, al futbolista le daba por aparecer y destacar.

Jugadores de sus características los ha habido siempre. Por eso mismo, desde el cuerpo técnico se está usando a Ocampo como ya sabían que lo iban a poder utilizar. Mimarlo, desatenderlo, castigarlo, recuperarlo, sentarlo, darle otra oportunidad... Este es el proceso normal que se le puede dar a una persona inestable, insegura, pero con un hueco para la brillantez solo al alcance de su estado físico y psíquico.

Por todo ello, con Ocampo no se puede contar desde la naturalidad, ni desde la planificación. No, con Ocampo se puede contar quizás un fin de semana en el que durante la semana se le ha visto sonreír, ser feliz junto al balón, motivado. En cambio, como esas personas inestables, se sabe que tras un mal día llega el sofocón.

La temporada la ha comenzado como su etapa en el Cádiz CF atestigua, irregular. Fallón en las decisiones, apresurado y sin freno, sus primer encuentro no hizo más que dar la razón a esos que piensan que es un jugador que no debe estar en la plantilla, en cambio, llegó la segunda jornada y con su bolea en Leganés rescataba un punto y ponía punto en boca a muchos que a la semana tuvieron que terminar de esconderse con su golazo con el exterior y a la escuadra ante el Albacete en el encuentro que Tatabadze se presentó en Carrranza dando la victoria al equipo. Antes de ello, el charrúa celebró su obra de arte dirigiéndose a fondo sur altivo, sobrado y feliz, como uno de esos cantantes chulones que tanto proliferan en la juventud para vergüencita ajena de los más mayores. Daba igual, su gol lo valía.

Tanto le valió que repitió titularidad en Anoeta, donde de nuevo se fue a negro para decepción de los confundidos aficionados cadistas que creían haber visto el despertar definitivo de un jugador sin fe. Indolente, sin aportar en defensa al margen del sufrimiento de sus compañeros defensas, independiente de todo, insolidario en el esfuerzo, pasota y huidizo de responsabilidad, Garitano lo sacó del campo en los primeros minutos del segundo tiempo señalándolo de una forma notoria. A pensar.

El castigo se confirmó este pasado sábado en casa ante el Eibar, donde ni apenas calentó en un encuentro que pedía a gritos la salida de jugadores desequilibrantes. Pero nada. Ocampo se quedó con el chándal puesto y Garitano apenas realizó tres cambios saliéndole la jugada de la mejor manera posible para inculcar en su sufrido jugador que en este equipo, salvo Suso y porque trae la mili hecha, nadie es imprescindible. Y menos él.

Ocampo ha vuelto a entrar en su tinieblas y nadie sabe cuando volverá a salir de ellas. Hasta enero, se le seguirá esperando porque así y es él desde que llegó.

