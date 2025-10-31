Suscríbete a
Cádiz CF

La nutrida representación del Cádiz CF en Nueva York

Vizcaíno y Contreras fueron acompañados por sus más allegados al debut en bolsa de Nomadar

La famili cadista disfrutó en la bolsa de Nueva York.
Alfonso Carbonell

Alfonso Carbonell

Cádiz

Una nutrida representación del Cádiz CF fue a Nueva York para estar presentes en un día histórico para el club que preside Manuel Vizcaíno junto a su vicepresidente Rafael Contreras, que fue el artífice de hacer sonar la campana pulsando un botón que indicaba la salida a bolsa de Nomadar, la filial creada por el el club gaditano de fútbol para cotizar en el Nasdaq.

Junto a Vizcaíno y Contreras, se dejaron ver muchas personalidades como el alcalde de El Puerto de Santa María, Germán Beardo, que fue bajo el cargo de responsable de Turismo de la Diputación Provincial.

La familia cadista desplazada a la Gran Manzana.
El político popular no fue el único rostro conocido que estuvo en la Gran Manzana junto a los dirigentes cadistas. Así, también formaron parte de la expedición Joaquín Perles, asesor del club; Jorge Cobo, consejero del Cádiz CF; Martín José García Marichal, jefe de los servicios jurídicos del Cádiz CF; Antonio Caraballo, coordinador y asesor en el ayuntamiento de El Puerto Santa María; Manuel Vizcaíno junior; el exfutbolista del Cádiz CF y técnico actual en la cantera Pablo Sánchez; el responsable de marketing digital Dani Aragón, entre otros muchos.

