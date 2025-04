Menos que fueron más

El Cádiz CF tenía este pasado sábado una nueva final y además ante uno de los tres grandes del fútbol español. La hora no era del todo buena (16,15), tampoco el tiempo (lluvia y viento), pero sí el día, que caía en pleno fin de semana. Sin embargo, el estadio gaditano registró una de las peores entradas del año. Excusas había miles: el equipo no remonta, la lluvia y el frío, la carretera.... No es cuestión de juzgar a una afición soberana, pero se vieron muchas calvas en una grada que, eso sí, arropó a los suyos desde el primer momento hasta vibrar con la victoria que puede suponer el despegue definitivo porque ya lo dice la afición un año más: '¡Sí se puede!'-

Carranza no se llenó en un encuentro crucial pero con muchas circunstancias que hacían que más de un aficionado lo viera en su casa o en el restaurante donde hizo su sobremesa por la gracia de los horarios de Tebas. El caso es que 15.917 fueron los espectadores que presenciaron un triunfo ansiado. Este número representa una disminución notable comparado con la asistencia habitual.

Sin ir más lejos, el encuentro anterior ante el Celta el aforo casi se llenó (también contribuyó el club regalando entradas a los socios más veteranos) y ante el Atlético se registraron casi 4.000 asientos vacíos, una cifra que contrasta con el espíritu de alegría que finalmente se desató en el estadio.

El encuentro no solo fue significativo por el resultado deportivo, sino también por el homenaje realizado en el marco del Día Internacional de la Mujer, donde dos de las socias más antiguas del club tuvieron el honor de realizar el saque inicial, añadiendo un toque conmemorativo a la jornada.

Por supuesto, todos los que se perdieron el encuentro ante el Atlético están nuevamente citados para el siguiente encuentro en casa contra el Granada, otra final.

Más temas:

Granada CF