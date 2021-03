Cádiz CF Vizcaíno: «Cambiar el nombre del estadio es una obsesión del equipo de Gobierno» El presidente del Cádiz repite que su preferencia sigue siendo 'Estadio Carranza'

Poco o nada tiene que decir en este asunto, pero como presidente del Cádiz CF tiene su opinión y así la ha vuelto a dejar claro Manuel Vzcaíno en una reciente entrevista a 'Ese Cádiz, oé'.

A la pregunta de si entiende la postura del Ayuntamiento de querer seguir cambiando el nombre del estadio Ramón de Carranza contesta que «es la obsesión del equipo de gobierno de la ciudad» al tiempo que manifiesta su contrariedad. «Yo no estoy de acuerdo y sí se lo he hecho saber al alcalde, pero eso es algo que tienen que decidir ellos, que son los dueños del estadio. El Cádiz CF no va a estar inmerso en ese proceso ni lo va a estar», dice.

En la misma línea, insiste en la que él cree que sería la mejor solución. «Ya se la di al alcalde y la he dado públicamente: la denominación de 'Estadio Carranza' cumple con todas las normas de la ley de la Memoria Histórica».