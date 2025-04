Cervera: «Quiero que cuando la gente vea al Cádiz crea que podemos ganar a quien sea»

A jugar, como diría Joaquín Prat en el mítico 'El Precio Justo'. ¿A jugar? Sí, otra vez y sin descanso. Dos días después de medirse al Real Madrid en Carranza, Álvaro Cervera sale de nuevo a la palestra en la previa de un nuevo encuentro de Liga. Quedan seis jornadas para el final pero el organismo de Javier Tebas quiere finiquitar la competición en un mes, así que sin descanso y con la posibilidad de mermar este espectáculo que al parecer es de todos, el Cádiz juega este sábado un partido vital en Valladolid.

Vital e importante. Si el Cádiz gana la salvación será un hecho, si no lo hace el objetivo seguirá cerca pero habrá que seguir peleando intentando que no aparezca la ansiedad por ver la orilla tan cerca. A ello se refiere Álvaro Cervera.

"Puede que aparezca la ansedad. Tenemos 36 puntos a falta de seis jornadas que nosotros aún no nos creemos que estemos a dos o tres puntos de la salvación, pero si es verdad que a medida que pasen las jornadas y no sumamos los puntos nos pondremos nerviosos y en esas situaciones no somos los mejores. Vamos a intentar que sin entrar en esa locura conseguir los puntos para estar más tranquilos", explica.

Y todo con la resaca aún de la derrota ante el Real Madrid. Cervera asume la derrota pero no las formas, de ahí que le dé vueltas al asunto. La conclusión es que la progresión del Cádiz está en mejorar su capacidad competitiva y afrontar todos los partidos con posibilidades reales de ganar.

"El cabreo se va pasando y ya estamos pensando más en el partido ante el Valladolid. No cambio mi idea de que tenemos que seguir yendo hacía arriba y eso significa competir. No podemos perder partidos en el minuto 50 y para ser mejores tenemos que sabir competir a todos los equipos. Mi idea es cambiar la filosofía y saber que ante grandes rivales podemos perder pero hay que competir".

El técnico insiste. "Nosotros hemos aprendido mucho de derrotas como la del Madrid en otros partidos. Es verdad que aparecen los fantasmas y tienes que dar tres pasos atrás para dar medio adelante. Hemos aprendido que podemos perder pero te tienen que ganar . Hemos aprendido porque esas lecciones la tenemos asumida. Dimos un paso atrás contra el Madrid y quiero que cuando la gente vea al Cádiz entienda que hay posibilidades de ganar los partidos".

"Somos el equipo que más partidos ha perdido en el minuto 50 o por penaltis tontos. Eso hay que cambiarlo radicalmente para competir en Primera División", añade el técnico.

«No quito a un jugador porque cometa un error»

Ante el Madrid se cometieron errores que no se pueden permitir, pero Cervera recuerda que no por eso hará cambios en el equipo. "Yo no tomo decisiones porque un jugador cometa un error. Reconozco que me cuesta olvidar algunas cosas pero no tomo las decisiones por los errores. Un jugador que comete un fallo es bueno ponerlo al partido siguiente porque sale más concentrado. Otra cosa es que los errores se cometan constantemente. El otro día no nos ganaron, pusimos nosotros la primera piedra para perder".

Respecto al rival de este sábado, Cervera destaca la buena plantilla que tiene el equipo de Pucela. "El Valladolid es un equipo neceistado por las circunstancias. La plantilla tiene jugadores determinantes para la zona en la que está. Cualquiera de los delanteros es determinante. Orellana, Óscar Plano son jugadores muy buenos".

"Tiene una plantilla para estar más arriba y ahora jugará con más ansiedad. Será un partido complicado porque los dos equipos se juegan mucho. Si el partido se hace largo siempre estará más a favor de conseguir lo que nosotros queremos", concluye.