El Real Madrid pierde a su faro ante el Cádiz por Covid

El coronavirus sigue ahí. Los casos positivos continúan aumentando, pese a que la población está vacunada en una gran proporción, aunque afortunadamente no ocurre lo mismo con los casos graves. De hecho, el Covid continúa provocando alteraciones en el mundo del fútbol, y el rival de este domingo del Cádiz, el Real Madrid ha notificado que dos jugadores de su primera plantilla han resultado infectado por el virus.

El club blanco notificaba este jueves que tanto Luka Modric como Marcelo Vieira han dado positivo en las pruebas rutinarias que se realizan entre los integrantes de la plantill y del cuerpo técnico. Ambos jugadores se perderán el partido contra el Cádiz en el estadio Santiago Bernabéu .

Se da la circunstancia de que Luka Modric está siendo uno de los jugadores más en forma del actual líder de LaLiga Santander. El croata, a sus 36 años continúa siendo una pieza indispensable en el esquema de Carlo Ancelotti , que deberá cubrir su baja ante el equipo de Álvaro Cervera.

Por su parte, Marcelo no tiene demasiado protagonismo en el conjunto blanco esta temporada, en la que el italiano no está rotando habitualmente su once titular en Liga y Champions.