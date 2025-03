Koeman, sobre su encuentro con Laporta: «Hay más días para hablar, si el club quiere»

El técnico del Barcelona, Ronald Koeman, llegaba muy presionado a Cádiz por los rumores de su posible cese si no lograba la victoria. El holandés se marchaba contrariado por el resultado del partido, aunque satisfecho con la actitud del equipo culé contra el Cádiz .

«Hemos tenido el momento para hacer daño pero no lo hemos aprovechado. Hay que analizar que ha hecho el equipo y su entrega. No podemos quejarnos por nada. Hemos tenido oportunidades muy claras y no hemos podido marcar ningún gol. Nos ha complicado la expulsión pero la actitud hasta el último segundo ha sido la mejor, me quedo con la actitud y no con mi situación personal ».

Además tambíen habló sobre su expulsión . «No ha sido por nerviosismo mi expulsión. Ha sido por decir que había otro balón en el campo y el árbitro tiene que parar el juego, lo ha visto todo el mundo menos el árbitro. Te expulsan para nada. He preguntado con tranquilidad al árbitro y me ha expulsado, en este país te expulsan para nada».

Sobre su encuentro con Joan Laporta, indicó que «nos hemos saludado antes de salir al partido . Hay más días para hablar con el presidente si el club quiere hablar».

Finalmente, hizo balance e indicó que «me quedo con la actitud del equipo, hemos jugado con uno menos y hemos tenido oportunidades claras para marcar. Siempre es difícil luchar contra la presión».