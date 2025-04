Cervera: «La permanencia no está conseguida, pero ahora tenemos muchos equipos por detrás»

Una victoria con un peso moral y clasificatorio importantísimo en este Cádiz. Los amarillos meten la friolera de nueve puntos sobre el descenso, una distancia no definitiva pero si muy esperanzadora de cara a conseguir esa ansiada permanencia.

En un encuentro duro y en el que el Cádiz jugó a lo que mejor sabe, Álvaro Cervera se iba con un maravilloso sabor de boca sabiendo que la salvación está más cerca que nunca tras las dos últimas victorias frente a Valencia y Getafe.

"El partido ha sido como lo pensábamos ante un equipo que lleva mucho tiempo en Primera y contra el que cuesta estar todo el partido concentrado para defenderlos. No son virtuosos como nosotros pero ponen mucho empeño. Sabíamos que íbamos a tener la nuestra y lo hemos logrado. No ha sido un partido brillante pero hemos ganado. Ellos iban a tener balón parado y centros, hemos marcado en la ocasión menos clara y ahora tenemos 35 puntos que es un mundo antes de jugar ante el Valencia pensando que íbamos a tener esta puntuación" .

Cervera recuerda que con todo su equipo tiene una serie de limitaciones. "El problema no lo tenemos en defensa, lo tenemos cuando defendemos bien y el equipo contrario mete mucha gente en ataque y cuando la recuperamos tenemos que hacer daño. No tenemos un problema defensivo porque el equipo recibió goleadas y aprendió la lección. Cuando la tenemos hay que hacer más daño con las contras. Si cada vez que la robas haces daño el equipo contrario lo tendrá en cuenta", apuntaba.

«Hay que hacer feliz a la gente»

Cervera recuerda cual es el santo y seña de este equipo, de un Cádiz que está cerca de conseguir un enorme éxito en su trayectoria e historia. "Todos los que están en el vestuario no dudan de lo que hacemos. La clave es que todos creen en lo que hacemos y los que no creen no están en el equipo" .

Con 35 puntos, Cervera no da carpetazo a la salvación, y hace bien, pero entiende que tiene mucho camino recorrido. "La permanencia no está conseguida porque sabemos que vienen malas rachas pero es verdad que más allá de los puntos que tenemos, hay muchos equipos por detrás y son muchos los que no tienen que fallar. Nunca pensé e imaginé esto cuando llegué al Cádiz . Estoy en Primera con el equipo que más quiero, las cosas están para conseguirlas y qué mejor sitio que este. Hay que seguir y tenemos que hacer feliz a mucha gente".

Tras una semana muy complicada, el entrenador puso a Juan Cala de titular en un encuentro en el que no desafinó el central del Lebrija. "Cala ha estado bien. Fali se quejó de la rodilla. Juan ha estado bien, ha estado callado esta semana y en el campo ha estado más tranquilo y menos activo porque se le está mirando con lupa. Lo ha pasado mal pero ha estado bien".

Quedan ocho por jornadas para el final, el entrenador está tranquilo. "No me preocupa nada porque convivo con mis jugadores y sé todo lo que hacen. Tiene que pasar que los demás ganen partidos y nosotros no. La dinámica es buena pero volveremos a perder de manera continuada seguro pero los demás tienen que ganar muchos partidos . Estoy tranquilo porque hacemos en el campo lo que queremos y las cosas van saliendo. Ahora tenemos más tranquilidad para los partidos que vienen ahora", concluye.