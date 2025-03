Espino llama a la calma en mitad de la tempestad

El Pacha Espino ha repasado a comienzos de esta semana el varapalo recibido el pasado viernes en Bilbao. El defensa uruguayo ha atendido a los micrófonos de Radio Marca Cádiz, en donde ha admitido el mal momento mental que deja una derrota de tales características. «Es bastante duro. Es difícil, pero lo bueno es que hoy entrenas y ya vas pensando en el partido del viernes (ante el Girona). Todos los partidos son difíciles después de perder», avisa.

El Cádiz CF tan solo ha ganado tres partidos en lo que va de Liga, algo que se debe mejorar aunque el Pacha reconozca que «cuesta ganar en Primera». Eso sí, da un mensaje de calma dentro de la tempestad. «Con el sufrimiento del año pasado hemos aprendido a convivir en esa zona», dice con razón.

Por todo ello, llama a la tranquilidad. «Esto es muy largo, pero es importante rascar puntos de donde sea. El otro día, por errores, perdimos un partido en el que a mí gusto en esos primeros treinta minutos no lo tendríamos que haber perdido. Hay que competir como lo competimos con Sergio en los 18 últimos partidos que agarró él», recuerda.

La jornada anterior fue pésima para los gaditanos, pero Espino confía en remontar el vuelo. Además, la veteranía en estas lides es un grado. E insiste en la idea. «Creo que ellos no están acostumbrados a convivir con eso, y la verdad es que es duro, además teniendo aficiones tan grandes como son la del Valencia o la del Sevilla. Para ellos va a ser muy difícil. Creo que nuestra afición está muy acostumbrada a lo que nos toca y nos apoyan mucho».

Espino habló de su jefe. «Sergio es un gran entrenador. Nos ha marcado su idea desde el principio y ya se vio el año pasado. Las primeras cinco fechas de esta Liga creo que empezamos mal, pero no fue tema de Sergio, sino un cúmulo de cosas muy raras desde directiva hasta jugadores. Ahora estamos bien. El otro día cometimos errores que no se pueden cometer», repitió con amargura.

«Hay que tener el poder de levantarse. Hubo un bache malo, pero ganar en Valladolid te da tranquilidad. Luego todo ha ido más como ha querido Sergio. Por suerte, ahora estamos en una posición que no es adecuada pero que nos permite estar a muy poco de salir», resumió en un pequeño balance de lo que está siendo la temporada.

El sudamericano siguió deleitándose a la hora de analizar a su entrenador porque «Sergio lo tiene claro. El año pasado cuando vino dijo que había que ser valientes e ir hacia adelante, obviamente cuidando la parcela defensiva. Somos un equipo muy intenso cuando nos ponemos a apretar y a presionar. Hay que saber cuando toca jugar arriba, porque hacerlo todo el tiempo es muy difícil».

Espino es uno de los jugadores con más carisma en la grada por su forma de pelear cada balón. Este año cumple contrato y el club aún no ha comenzado las negociaciones, al menos, que se conozca. El bravo lateral debe arreglar algunos problemas tácticos, pero todos los suele paliar con su intensidad. Así se ve él como jugador. «Me encanta competir y jugar al fútbol. Cada partido trato de demostrar que tengo unas ganas bárbaras. Es mi forma de vivir y de pensar. En Uruguay, los que somos un poquito más burros somos así», dice mientras se ríe.

Y siguió definiéndose de la siguiente manera. «Me siento fuerte en el contacto físico, me siento ganador. Más allá de lo que pase, siempre voy a buscar al jugador y conseguir el uno contra uno».

A la hora de marcar a sus contrarios lo suele pasar peor con interiores que con extremos. Precisamente, habló de su oponente el pasado viernes. «Además de la velocidad, Nico (Williams) tiene una facilidad para conducir con las dos piernas que es increíble. Es difícil saber para qué lado va a salir. Le dejas medio metro y te saca una ocasión de gol», explica.

A sus 31 años, el Pacha se remonta a sus inicios . «En Nacional debuté con 20 años. Fueron mis inicios, parecía un juvenil con 22. Me gusta estar tranquilo y tener una estabilidad emocional en este sentido. Yo sé que se me termina el contrato ahora. Todo lleva su tiempo, le dije al presidente que quería competir y jugar y no tener la cabeza en otra cosa . Esto es fútbol y todo puede pasar».

Ahora es indiscutible en el Cádiz CF, pero sus primeros días aquí no le fue sencillo. Tiene la explicación. «La primera vez me chocó un poco, me afectó al rendimiento. Tenía tanta ilusión que al final terminé cayendo. Ahora me lo tomo con más naturalidad. Si toca, disfrutarlo y estar preparado», concluye.