«Cuando estoy bien físicamente me siento ganador»

El Choco Lozano se fue con su selección para jugar y ni jugó ni estuvo con su familia. Un auténtico desastre de viaje. Para colmo, se contagiaba del Covid por culpa de un compañero de su selección con el que viajó hasta Guatemala, donde quedó recluído en un hotel.

Una vez que ha pasado el coronavirus, ya está apto para jugar a pesar de que el pasado sábado su entrenador no lo usó para medirse al Barcelona. «Ya quedó atrás gracias a Dios, aunque tuvimos un susto hace poco pero fue un falso positivo», dice el delantero, que tras dos negativos en Guatemala volvió a hacerse un PCR ya en Cádiz y en el que volvió a darle positivo, confirmado días después de que no era positivo. Todo eso le impidió entrenar con normalidad y Cervera optó por no hacerle jugar ante el conjunto culé, algo que lamenta el jugador. «Un poco de rabia sí que da (no jugar) porque todos queremos jugar, pero al final estamos todos para apoyarnos», resuelve en una entrevista concedida a Deportes Cope este jueves.

El colmo de su accidentado viaje a Honduras no es ya que ni jugase el bolo con su selección, sino que le cortó en seco su progresión en el equipo. Además de ese inconveniente, Lozano recuerda con fastidio su suplicio en Guatemala. «Fueron días complicados lejos de la familia. Dar positivo en un país que no es el tuyo es peor, pero al final te toca. Había momentos en lo que me sentía muy bien y sin síntomas pero no podía salir de la habtación porque podía contagiar. Hay que ser consciente de que esto es muy serio y me tenía que quedar en la habitación».

En cuanto a su rutina diaria y a la manera en la que trataba de no perder la forma reconoce que «es dificil porque en una habitación no hay espacio para más allá de flexiones y abdominales. Eso al final pasa factura cuando he vuelto, sobre todo a nivel pulmonar», admite.

Por todo ello, no se muestra muy partidario de los desplazamientos internacionales en estos momentos. «Ahora mismo es complicado viajar. Creo que estando como estamos no creo que se debiena hacer partidos amistosos. No solo he sido yo el que ha pillado el Covid», dice en alusión a otros internacionales que lo han contraído en la última ventana FIFA. Por supuesto que no renuncia a las convocatorias con su combinado nacional porque «hace ilusión ir con la selección pero estamos viviendo tiempos complicados». Eso sí, asegura que «pase lo que pase siempre iremos».

Si bien Lozano no pudo estar en la victoria ante el Barcelona sí que estuvo, y a lo grande, en la primera e histórica del Cádiz CF en el campo del Real Madrid. El autor del gol ante el once blanco n olvidará ese día. «Eso es de las alegrías que te llevas; trabajamos para ello. Ese partido fue muy especial por la buena imagen que dimos en la primera mitad», dice orgulloso.

Tantas victorias ante equipos grandes pueden hacer levitar a un equipo que no se puede permitir dicho lujo. Las palabras del Choco dan buena fe de ello. «El equipo está enfocado en trabajar bien y en el partido a partido. Y lo hacemos de la mejor manera que sabemos que es defender bien y aprovechar los espacios que dejan los rivales», cuenta el hondureño, que aprueba la forma de entender el fútbol de su entrenador.

El Cádiz CF se encuentra quinto y con bastante distancia de la permanencia, pero a pesar de ello la voz de alarma siempre suena en un vestuario con los pies en el suelo. Está claro para Lozano que «la confianza de ir a por los partidos la tenemos mucho más porque tenemos muchos más que ganar que perder gracias a esos puntos que ya tenemos».

La victoria ante el Barcelona ha vuelto a poner en boca de todos dos conceptos opuestos, la defensa y la posesión. Como discípulo de Cervera que es, el ariete cadista no tiene duda en este debate. «Todo el mundo piensa que el que tiene la posesión suele ganar y obviamente tendrá más ocasiones pero el míster entiende el fútbol de otra manera y cada vez que tenemos que atacar intentamos hacer daño siendo más contundente».

Es tanto y tan bien lo que Cervera está transmitiendo a su equipo que el mismo Lozano entiende que lo que Cervera está consiguiendo va más allá de lo normal. Eso lo ve en «gente con mucha experiencia y que ha jugado en muchos clubes que ha cambiado el chip porque aquí hay que trabajar gracias a lo que nos hace pensar el míster».

Muchas veces se ha hablado de cómo pensarán los jugadores que Cervera alecciona con unos métodos simples y nada propensos al fútbol de toque. En el Cádiz CF de hoy está claro y el delantero hondureño lo dice abiertamente. «Nos sentimos cómodos todos porque en el fútbol lo que vale son los resultados y creemos en eso porque nos está dando resultado desde el año pasado que ascendimos y ahora lo que estamos consiguiendo».

El Cádiz CF se encuentra en puestos europeos pero ese honor no hace cambiar la mentalidad del grupo porque si «pierdes dos partidos te puedes meter abajo», avisa Lozano, que sigue. «Tenemos que pensar en el partido a partido y no en ser la revelación; lo del Barcelona ya se disfrutó y ahora ya estamos enfocado en lo que viene y (el de Vigo) será un partido muy duro. Hay que pasar página, tanto cuando se pierde como cuando se gana. Siempre hay que pensar en el partido siguiente», aconseja como dogma.

Como buen futbolista, Lozano es egoísta y lo que quiere es ser titular sin importarle demasiado el sitio donde juegue. «Yo me adapto a la posición que sea», asegura de la misma forma que aplaude la llegada de Negredo, el que le facilita su tarea. «Jugar al lado suya me hace más bueno gracias a su experiencia. Yo quiero jugar y aportar al equipo», repite.

Fue artífice directo del ascenso cadista en Segunda, donde pasó por momentos brillantes y otros no tanto. Por lo que se ve, y dice, el hondureño se ha aclimtado bien a la máxima categoría. «En Primera tiene más espacios y hay que saber aprovecharlos. Tal y como estamos jugando, y los rivales también, creo que me favorece más porque tengo más libertad. Segunda es diferente porque es más complicado encontrar espacios», explica.

Poco a poco ha recuperado el tono físico después de su calvario en Guatemala. Y avisa de cara a Vigo. «Cuando estoy bien físicamente me siento ganador».

Ya ha repetido varias veces que por mucho que el Cádiz CF ande por los altares el camino está tan marcado como aprendido. Y lo repite como un mantra. «Tenemos que pensar en salvarnos y luego ir creciendo poco a poco sin volvernos locos», dice un jugador que es propiedad del Cádiz CF.

Dentro del vestuario ha afianzado su amistad con Fali, que «es mi hermano, siempre estamos juntos . Nos conocemos desde el Barça B y hemos hecho una buena amistad entre las familias. Estoy contento con 'el Fali'. Es un gran central y se merece lo que está pasando. Nos ayuda mucho».